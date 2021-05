Llega Hamilton a 100 «poles»; Pérez para otro día

mayo 8, 2021

Fernando Hernández/Veracruz. Un centenar de lideratos ganados en la parrilla para Lewis Hamilton, que sigue acrecentando su historia y que posiblemente sume un triunfo más a su foja en el Gran Premio de España. Y es que regularmente el que consigue la «pole» se lleva el triunfo en Barcelona. Así lo dice la estadística.

El Mercedes del británico se impuso al de su compañero, el finlandés Valtteri Bottas que fue relegado hasta la tercera posición por un error que dio pie a que el Red Bull de Max Verstappen se colara segundo para pelear por la punta este domingo.

El otro «toro» falló. El piloto mexicano Sergio Pérez cometió un trompo en la Q3 que lo relegó hasta el octavo puesto en la parrilla de salida y reconoció que no ha sido un buen fin de semana hasta el momento. «No hice una sola buena vuelta durante todo el día. La Q1 se veía bien, pero simplemente no hicimos ningún progreso después de eso. No estaba al 100 por ciento, así que fue muy difícil sacar lo mejor del auto en la calificación.

«En el pasado, ves que las cosas están empezando a llegar, y especialmente el ritmo, el ritmo está ahí, el ritmo a largo plazo; algo de trabajo por hacer en el rendimiento, eso es todo”, aseveró al termino de la clasificación en el Circuito de Barcelona. La carrera está programada para largar a las 8:00 horas tiempo del centro de México.