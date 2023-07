«Llegó Hamilton y arruinó la parte derecha del auto» : Checo Pérez tras salida de sprint en Bélgica

Redacción Xalapa.- Tras el sprint celebrado en Bélgica, el piloto mexicano Sergio «Checo» Pérez reconoció que los contactos con Lewis Hamilton durante la sexta vuelva lo perjudicaron, por lo que Red Bull decidió sacarlo de la competencia y no arriesgar más imperfectos en el RB19.

«Veníamos con buen ritmo, el equipo hizo una muy buena estrategia y luego, al estar peleando la posición con (Pierre) Gasly, llegó Hamilton sobre mi coche y prácticamente arruinó toda mi parte derecha del auto y tuvimos que retirarnos porque no tuvimos nada de agarre», indicó Checo al final de la sesión.

Asimismo, lamento que los daños a su coche hayan arruinado su carrera, pues el golpe que tuvo la parte derecha del auto, el pontón y el piso causó su salida de la misma

El mexicano aspiraba a subir al podio tal vez en un tercer lugar, pues iba al ritmo de Gasly, pero la «pelea» con Hamilton hizo que terminara la carrera para él.

«Era complicado seguir con Gasly, antes de que llegara el safety car ya lo tenía cerca, luego en el reinicio estábamos muy cerca de Gasly y vino el contacto con Hamilton», expresó.

Al finalizar, Checo consideró que fue buena decisión ir retrasado en la carrera sprint ante la nula visibilidad, ahora el mexicano podrá tener buena posición de salida en la carrera de este domingo, «Mañana tenemos buena posición de salida, es lo que cuenta y esperamos tener un buen sitio. Será el objetivo, ir con todo por ese resultado», indicó.

Its a shame the incident we had with Lewis, the damage in the sidepdod forced us to retire the car.

Can’t wait for tomorrow, starting from the front row we will fight with all we have to get those points back!

Es una pena el incidente con Hamilton. Nos daño el pontón y tuvimos… pic.twitter.com/XuSKLieS6T

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 29, 2023