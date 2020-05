Lluvias apremian al campo en Misantla

mayo 12, 2020

Arquímedes González/Misantla. Con los últimos aguaceros que se han registrado en la región misanteca, el campo misanteco ha sido apremiado, un lado positivo a la poca movilidad de la población por el Covid-19, y esto fortalecerá los diversos cultivos que da generosamente la madre tierra, expuso Claudio Cesar Belli Celis, director de fomento agropecuario en esta ciudad de Misantla.

“El tiempo nos ha dado buenos frutos, la realidad hay buenas cosechas, ante esta situación no todo esta tan grave porque una de las partes mas afectadas año con año, es el campo mexicano, afortunadamente no estamos viviendo una sequia como la que vivimos el año pasado, en lo personas y de los amigos, la realidad es que el agua nos esta beneficiando al campo, los limones, la fertilización, aunque no hay dinero para fertilizar, de una u otra manera vemos como fertilizar, pero lo mas importante es que parece ser que no vamos a tener un año de sequía primeramente Dios”.

Belli Celis, dio a conocer que con estas lluvias el que mas aprovecha es el limón persa que a la fecha es el fuerte en la zona baja, la cual fuera golpeada por la sequía atípica del año anterior, agrego que también se ve es la producción de maíz, elote, pipan, frijol, “ante esa situación eso viene a ver o mermar un poco la pandemia del Covid-19, pero lo mas importante de todo esto es de que aunado el año pasado al año este que estamos entrando, que ya vamos a la mitad del año, es que las floraciones habían cambiado drásticamente, la fisiología vegetativa de los frutales, por ejemplo hoy en día tenemos fremur ahorita que no es tiempo, sin embargo cambiaron las de tiempo normalmente”.

Dijo que hoy se ve poca naranja, esto por los cambios que se están generando, por lo que se espera que se encuentren buenos precios en la producción de las cosechas que se empiezan a levantar, debido a que el cambio que esta dando la madre tierra en este respiro ha hecho que la naturaleza y producción de un giro favorable.

“Otra situación, todos aquellos que mantengamos nuestras huertas de limón estables, bien fertilizadas, bien foliadas, vamos atener una fuerte producción en el mes de agosto, que es lo que nos interesa como productores de limón, porque en este mes es cundo se retoma el buen precio del limón, para eso se tiene que tener unas buenas condiciones de tiempo en el mes de agosto”.

Manifestó que con las lluvias los arboles se recuperaron en el follaje, pero no se han recuperado del estrés que arrastran del estiaje del año pasado, a lo que agrego que ante esta situación se debe de seguir el ejemplo que llevo a cabo Cuba, producir del campo lo que el campesino sabe bien hacer, “que es lo que vamos hacer, consumir lo que estamos produciendo, pero la idea principal es que todos seamos sustentables , es que cada uno de nosotros en nuestros pequeños patios, tengamos como producir en pequeñas superficies, podemos estar produciendo rábanos, lechugas, todo lo que podemos producir en poco tiempo”, dijo.