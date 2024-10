Lluvias con intervalos de chubascos en Veracruz

octubre 30, 2024

Para este día, la onda tropical No. 29 se desplazará al sur de Guerrero incrementando la probabilidad de chubascos en el sur del territorio nacional. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste del país y la aproximación de la nueva onda tropical No. 30 a la península de Yucatán originarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en dichas regiones, con lluvias puntuales intensas en Yucatán y Quintana Roo. A su vez, el frente frío No. 6 se extenderá sobre el norte de México, continuará interactuando con la corriente en chorro subtropical, una línea seca y una vaguada en altura, generando vientos muy fuertes en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, con posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades del noroeste y norte de la República Mexicana. Finalmente, prevalecerá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico y noreste de México, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa.

Pronóstico de lluvias para hoy 30 de octubre de 2024:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco (sur), Colima y Ciudad de México.



Las lluvias fuertes a intensas podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos.

Las rachas de viento fuertes a muy fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 30 de octubre de 2024:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 30 de octubre de 2024:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas montañosas de Baja California, Sonora y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.



Pronóstico de viento para hoy 30 de octubre de 2024:



Viento con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras: Chihuahua.

Viento con rachas de 40 a 60 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco; y con posible formación de torbellinos: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de componente norte con rachas de 30 a 50 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).



Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, se pronostica cielo medio nublado, ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas del valle de México, además, se prevé temperaturas de -5 a 0 °C con heladas en zonas altas del Estado de México y de 0 a 5 °C en zonas altas de la Ciudad de México. Por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con chubascos en el Estado de México, los cuales podrían estar acompañados con descargas eléctricas. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 20 a 22 °C.



Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental, ambiente fresco en la región, siendo muy frío con posibles heladas en sierras de Baja California. Durante la tarde, ambiente templado en Baja California y cálido en Baja California Sur. Sin lluvia en la región. Viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur.



Pacífico Norte: Cielo con nubosidad dispersa con bancos de niebla matutinos en zonas de Sonora y Sinaloa. Ambiente fresco en la región y frío en partes altas. Durante la tarde, ambiente cálido en Sonora y muy caluroso en Sinaloa. Sin lluvia en la región. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Sonora y Sinaloa.



Pacífico Centro: Por la mañana, ambiente fresco y frío en zonas altas de la región con posibles bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente cálido. Aumento de nubosidad con probabilidad de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Michoacán y lluvias aisladas en el sur de Jalisco y Colima. Sin lluvia en Nayarit. Viento de componente oeste con rachas de 40 a 60 km/h en Nayarit y Jalisco.



Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mismas que podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Ambiente fresco al amanecer con nieblas en zonas serranas de región, y ambiente cálido a caluroso en costas. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región y de componente norte con rachas de 30 a 50 km/h en el istmo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).



Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado, bancos de niebla en zonas altas. Ambiente fresco y frío en sierras de Tamaulipas y Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido y fresco en zonas altas. Lluvias con intervalos de chubascos en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Viento del este y sureste de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h y posibles torbellinos en Tamaulipas.



Península de Yucatán: Cielo nublado durante el día con lluvias puntuales intensas en Yucatán y Quintana Roo, así como fuertes en Campeche; mismas que podrían originar inundaciones y encharcamientos. Por la mañana, ambiente templado y durante la tarde, cálido en la región. Viento del este de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la península.



Mesa del Norte: Por la mañana, ambiente frío a muy frío con posibles heladas en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras en Chihuahua, así como rachas de 40 a 60 km/h en Durango y con posibles torbellinos en Coahuila y Nuevo León.



Mesa Central: Ambiente frío a fresco durante la mañana en la región, y templado a cálido por la tarde. Cielo medio nublado a nublado con chubascos en Morelos, Tlaxcala y Puebla, así como lluvias aisladas en Hidalgo, Querétaro y Guanajuato; las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.



Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Banco Chinchorro, Q. Roo, 40.0; Chiconautla 1, Edo. Méx., y San Lorenzo, Gto., 17.0; Tantaquín, Yuc., 16.0; Tepuxtepec, Mich., 15.0 y Dzibalchén, Camp., 13.0.



Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Colima, Col., 37.0; Tapachula, Chis., 36.5; Torreón, Coah., 34.7; Mazatlán, Sin., 34.0; Puerto Ángel, Oax., 33.6; Acapulco, Gro., y Hermosillo, Son., 32.0; Veracruz, Ver., 30.5; Cancún, Q. Roo, 30.0; Monterrey, N.L., 29.6; Guadalajara, Jal., 29.1; Cuernavaca, Mor., 26.3 y Tacubaya, CDMX, 24.6.



Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Tlaxcala, Tlax., 10.2; San Luis Potosí, SLP., 11.0; San Cristóbal de las Casas, Chis., 11.2; Zacatecas, Zac., 11.7; Puebla, Pue., 11.8; Guadalajara, Jal., 12.8; Morelia, Mich., 12.8 y Tacubaya, CDMX, 14.0.