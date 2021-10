Lo que se dice de la protesta de Dos Bocas

octubre 14, 2021

+ Los nuevos apestados en Acción Nacional.

+ Ganaban por 22 acabando el tercer cuarto… y perdieron.



Qué raro… Esta semana no vaticinaron la salida de la secre de Turismo

—Chopenjawer



Desde hace tiempo existen inconformidades en la construcción de la refinería de Dos Bocas, y todas tienen qué ver con el asunto del dinero.

En ediciones anteriores comentamos que, por ejemplo, existían retrasos en los pagos a transportistas que mueven al personal hacia dentro y fuera de donde se construye uno de los magnos proyectos de la Cuarta Transformación. Esta situación no ha cambiado hasta el día de hoy, pues sigue habiendo retrasos en pagos y mucha inconformidad.

De ahí que también existe enojo porque la obra fue designada a un sindicato adherido a la vetusta Confederación de Trabajadores de México (la CTM) dirigido por un tal Ricardo Hernández Daza, de la vieja guardia del sindicalismo charro priísta, quien además tiene controlada la Dirección de Tránsito y Transporte municipal a través de un pariente colocado en ese cargo para apretar a transportistas “no autorizados”.

Este mismo sindicato es quien tiene el control de las plazas obreras de ICA, que es la constructora más grande que participa en la obra.

Lo que ahora estalló allá en Paraíso (municipio donde se realiza la obra), son expresiones de obreros que se quejan de ganar poco y tener exceso de trabajo. Tampoco se trata de todos los trabajadores, pues dicen que son los menos, quizás unos 500, a los cuales se sumaron varios que aprovecharon la protesta para no trabajar o simplemente se quedaron fuera cuando comenzó el operativo policiaco de desalojo y por eso en las imágenes se ve una cantidad impresionante de gente huyendo de gases lacrimógenos arrojados por la Policía Estatal.

Había rumores de dos presuntos fallecidos por el desalojo, pero hasta el cierre de esta edición no estaban confirmados.

Una amiga que tiene rato trabajando en la zona (me pide anonimato por razones obvias) me comenta que el fondo es otro: un grupo de obreros de ICA quieren trabajar hasta las 3 de la tarde y no hasta las 5 como lo hacen actualmente, aparte quieren ganar más que otros por menos horas. En este sentido, hay otra empresa que se llama Techint, en donde los obreros ganan un poco más (una diferencia de 700 pesos), pero se fletan trabajando casi 12 horas diarias: de 7 de la mañana a 7 de la noche.

De aquí dicen que se colgó un supuesto líder detenido en dicha protesta, quien habría estado azuzando a los obreros para que se realizara este paro de labores tomando como bandera el control del sindicato sobre los obreros de ICA y la diferencia de salarios con empresas como Techint. Por algo el presidente López Obrador, en su “mañanera” de este miércoles, hablaba de conflictos sindicales; la secretaria de Energía y encargada de la obra, Rocío Nahle, incluso señaló a “un grupito”.

No es por menospreciar el trabajo de los obreros, pero pareciera que de un tiempo para acá a los tabasqueños se les malacostumbró a cederles beneficios mediante protestas.

Al llegar mi familia a Minatitlán a finales de los 50, mi abuelo me decía que los locales (los veracruzanos) eran muy flojos para trabajar en la industria petrolera. Que fue así que llegaron muchos provenientes de Oaxaca, Chiapas y Tabasco porque estos tenían más entusiasmo y ganas para chambear, además de que no le sacaban al trabajo rudo y eran buenos para las zonas de exploración. No por nada, Mina se llenó de oaxaqueños y tabasqueños.

Pero algo le pasó a los paisanos del presidente que, según testimonio de los que están ahí en Dos Bocas, hablan de que el tabasqueño se “ahuevonó” y esto tendría una lógica: siendo el estado donde se fundó la industria del reclamo (la de “protesto para que me pagues”), a los tabasqueños parece que se les ha consentido demasiado y han llegado a tener privilegios como la de tener doble plaza de trabajo en la muy cargada burocracia estatal. Otra dádiva reciente fue la condonación de sus adeudos con la Comisión Federal de Electricidad.

Mire: Tabasco es una tierra muy caliente. De calores insoportables y no por nada el habitante de ese estado anda siempre a la defensiva o de mal humor. Quizás sí, las condiciones no sean las mejores para hacer una magna obra porque allá todo el tiempo hace un calor infernal, un sol sofocante; a estas alturas quizás ya muchos estén castrados de la rutina y de que trabajos como este son mucho mejor pagados en países como Estados Unidos.

Existe un rumor de que este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría hacer una aparición sorpresa en Dos Bocas, según el chisme que corre allá en la zona.

Para la tarde-noche, comentan que se calmó todo. El efecto de la presencia de la Marina y la Policía Estatal para disuadir funcionó. En caso de que apareciera AMLO, este como viejo zorro de la política tendrá todo el power para meter en calma a sus paisanos, aunque ya el Estado demostró su fuerza: nadie jode con los proyectos magnos de la Cuarta Transformeishion…

Como diría Platanito: ¡Aaaaaay weeeeey!

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Que anoche reportaron movimientos en la Contraloría General del Estado; más específicamente en la Dirección de Responsabilidades Administrativas. En la dependencia dicen que por la noche varios andaban muy nerviosos por aquello de que en los tiempos de la 4T nomás no te avisan cuando les cae el hachazo.

OTRA NOTA: ¿Cómo está eso de que los Yunes y lacayos de plano ya están excluidos hasta de la cúpula del PAN? No sólo no les dieron cartera en el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, sino que tampoco tendrán gran representación en San Lázaro… ¿Será que sus propios correligionarios saben algo? A lo mejor en una de esas dijeron “mejor nos abrimos, no nos vaya a tocar un raspón”.

LA ÚLTIMA PORQUE JUEVES DE ARMAR UN ARMATOSTE: Contundente el periodista deportivo Fernando Hernández: “Ridículo sobremanera de los Halcones de Xalapa en el Gimnasio “Nuevo León”. ¿Qué tanto tuvo que pasar para perder una ventaja de 22 puntos en 10 minutos? Fuerza Regia embistió con todas sus fuerzas y la defensa emplumada se dobló. De milagro las cosas se fueron a la prórroga, porque Monterrey tuvo todo para acabar el partido en el tiempo regular. Un 99-96 que dolió a la afición emplumada, que incluso viajó a la “Sultana del Norte”, porque es incomprensible que se haya ido un resultado tan importante en la temporada 2021 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). No existió manejo de partido. No hubo personalidad al 100 por ciento. No hubo -otra vez- eficiencia en la psicología deportiva. No hubo victoria para los Halcones. Lo que sí hubo fue un tremendo ridículo”.