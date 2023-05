“Lo único que hace como líder del partido es irse a sentar a La Parroquia”, dice Ahued sobre líder del PT

mayo 18, 2023

Ariadna García | Xalapa, Ver.- Luego de los señalamientos continuos de Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT) contra el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, le contestó que él no vive de las prerrogativas de un partido político y lo reto a publicar su declaración patrimonial y explique de qué vive.

“Yo quisiera que nos dijeran si yo vivo de prerrogativas de un partido, si el partido me da para vivir; es más, mi sueldo lo entrego, lo gasto y todavía llevo gastado como alcalde, me está costando ser alcalde; me gusta ayudar a la gente, esa es mi pasión”.

Así, lo retó a que a ambos les hagan una auditoría de vida, “que le hagan una auditoría de vida y otra a mí, y eso que tengo negocios y he sido funcionario; tengo 15 años presentando mi estado patrimonial ante la autoridad federal, estatal y local”.

Asimismo, pidió que, si Vicente Aguilar tiene algo que decirle, que se lo diga en su cara y no a través de conferencias.

“El del PT es mi amigo, pero yo no sé si está más loco él o yo, lo único que hace como líder del partido es irse a sentar a La Parroquia y decir puras cuestiones que no le entiendo y lo aprecio mucho. Pero vaya, si va a salir del partido para ir a decir cada ocho días, ´aquí estoy´ para hablar mal de mí, pues que me lo diga en mi cara”.

En conferencia de prensa, Ricardo Ahued refirió que no se presta “a tonterías” y que no todos son iguales.

“Ya una vez le di audiencia, pero yo no me presto a tonterías, aquí vámonos entendiéndonos todos, como dice el presidente, no todos somos iguales”.

Agregó que Vicente Aguilar critica, pero carece de información, “yo lo trato con respeto, pero lo único que tiene es ir a tirar basura allá, de cosas que ni sabe lo que dice; ahí está tirándome, yo no sé si es aliado de la cuarta T o quinta T, es muy su bronca”.

“Solamente va a La Parroquia a tirar pa´acá y ni siquiera información tiene de lo que dice. El otro día me dijo ratero, que deje de robar yo el agua, ahí sí calienta”.