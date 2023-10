Localizan 8 tiraderos de perros asesinados en región capital

octubre 30, 2023

Juan David Castilla/Veracruz, Ver.- Al menos ocho casos de tiraderos de perros asesinados en la región capital de Xalapa se localizaron en lo que va de este año, siendo contabilizados al menos 24 cuerpos en distintos puntos.

La encargada del albergue “Ada Azul”, Ada Fernández, lamentó que en ningún caso ha habido sanciones o detenciones de los culpables.

Los sangrientos y sádicos casos ocurrieron en Alto Lucero, congregación El Castillo (municipio de Xalapa), Banderilla, en la ciudad de Xalapa y Coatepec.

La animalista expresó que por el caso ocurrido en Coatepec, los perros tenían lesiones de muerte con arma blanca en diversas partes del cuerpo y los hechos quedaron plasmados en una carpeta de investigación que sigue sin reflejar avances de justicia.

Cabe recordar que, a principios de agosto pasado, varios perros muertos fueron encontrados a unos 500 metros de la desviación hacia la comunidad de Tuzamapan, municipio de Coatepec.

Refirió que no hay seguimiento por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) por éste y otros casos de maltrato animal.

Agregó que como activistas no pueden estar pendientes, sólo la persona que denunció puede estar informado y no ellas como sector interesado, ya que la Fiscalía no les permite acceso a las carpetas de investigación.

“Es necesario que la gente ponga su denuncia para que se ponga como foco rojo, pero ellos también saben que las autoridades no hacen nada. La saña con la que han sido asesinados los animales, no sabemos qué está pasando o pueden ser perros que se ocupan para peleas, pero en ese inter de que no sirven los tiran porque los hemos encontrado algunos vivos”, contó.

La entrevistada exhortó a quienes vean estos actos violentos que denuncien porque las agresiones contra otros seres vivos escalan.

“Es muy grave porque la violencia escala hacia los humanos. No sabemos qué está pasando en casa, porque por eso hacemos hincapié a las autoridades”, insistió.