Localizan indicios en los trabajos de búsqueda en Condado Valle Dorado en Veracruz

febrero 24, 2023

Lizbeth Inclan/ Veracruz,Ver.- Integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz participan en los trabajos de búsqueda que realizan en el fraccionamiento Condado Valle Dorado en la zona norte de la ciudad de Veracruz, tras el presunto hallazgo de fosas clandestinas.

La vocera del colectivo, Lucía Díaz Genao, dijo que se localizaron indicios como credenciales de elector, ropa y tarjetas de crédito, mismos que tendrán que analizarse para determinar si se continúa con la búsqueda en esta área, hasta el momento no se han detectado restos humanos.

Personal de la Fiscalía General de Veracruz entró con maquinaria pesada a la zona donde se presume que hay indicios de cuerpos, los trabajos que iniciaron a principios de esta semana, se prevé que concluyan este viernes.

Estimó que los resultados podrían estar listos dentro de una semana, por lo que podrían regresar al predio para continuar con la búsqueda.

Mencionó que la entidad es una fosa clandestina, por lo que no descartan que la búsqueda se extienda en fraccionamientos y colonias de Veracruz, ya que a ellas les han informado de otras zonas donde podrían ubicarse fosas, ellas cuentan con cinco puntos que aún no pueden revelar.

“Esperemos que sí, porque es un punto que ya tiene muchas denuncias (..) no sé (…) el día de hoy, hay que esperar lo que se encuentra ahí, porque sí se encuentran indicios, pero hay que analizarlos para ver si es necesario seguir explorando, los indicios que tenemos que si los hay, pero no son indicios que te digan exactamente, que hay hallazgos (…) yo me imagino que la semana que viene se tengan los resultados (…) diferentes cosas que se encuentran en el lugar, van a un predio y se encuentra tarjetas de crédito, credenciales, hasta huesos que tienes que determinar si son de algún animal o de algún ser humano”, indicó.

La activista demandó al gobierno estatal que se destine un presupuesto mayor a la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de abatir el rezago que se tiene en la identificación de los restos hallados en las fosas clandestinas de diferentes puntos.

Recordó que en el caso de Colinas de Santa Fe, de los 302 cuerpos localizados, solo han identificado a un 10 por ciento, mientras que en otro punto localizaron 71 y 6 lograron ser identificados.