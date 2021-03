Locatarios rechazan reconstrucción de mercado La Rotonda

marzo 4, 2021

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Locatarios del mercado “Adolfo Ruiz Cortines”, mejor conocido como “La Rotonda”, denunciaron que el proyecto para la reconstrucción del inmueble, presentado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), no cubre las necesidades de los comerciantes.

De acuerdo con Antonio Jiménez Lagunes, dirigente de los vendedores, sólo serán respetados los 148 espacios que cuentan con la Cédula de Empadronamiento y Licencia de Funcionamiento, expedida por el ayuntamiento de Xalapa.

En semanas anteriores, el mismo líder había confirmado que en el lugar hay 198 locatarios y que el 96 por ciento de los negocios son de comida.

“Dentro de este gran proyecto que ellos tienen, no se logra cubrir todas las necesidades de los locatarios, llámese diferentes comercios”, expuso.

El entrevistado detalló que los locatarios se reunieron con personal de Sedatu y del ayuntamiento, la tarde del miércoles 3 de marzo, donde les presentaron una maqueta con la estructura arquitectónica que proponen para la reconstrucción del recinto comercial.

Agregó que el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero prometió que el proyecto estaría sujeto a las modificaciones que planteen los locatarios.

“Hay algunas partes que nos llaman la atención porque no cumplen con nuestras actividades o no cubren nuestras necesidades, el alcalde fue enfático en señalar que el proyecto está sujeto a modificaciones, pero no sabemos si nuestras necesidades se vayan a cumplir”, expresó.

Jiménez Lagunes refirió que la aprobación del proyecto será sometida a votación entre los locatarios y que la obra se realizará con recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque los trabajos estarán a cargo del ayuntamiento local.