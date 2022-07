Logra gobierno federal que modelo IMSS-BIENESTAR opere al 100 por ciento en Nayarit

julio 23, 2022

El gobierno federal logró que el programa IMSS-BIENESTAR en Nayarit opere en el 100 por ciento de unidades médicas con un modelo integral para la salud en 12 hospitales, en las Unidades de Especialidades Médicas de Cancerología, de Hemodiálisis, de Cirugía Ambulatoria, en 245 unidades del Primer Nivel y en Centros de Salud, informó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

Durante el evento Supervisión del Avance del Plan de Salud IMSS-BIENESTAR en Nayarit, en el Hospital IMSS-BIENESTAR Rosamorada, que encabezó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el director general del Seguro Social indicó que la siguiente etapa de la transformación del sistema de salud estatal está enfocada en el Ramo 12, el cual tiene que ver con salud pública, ya que se debía iniciar con atención médica en hospitales, en unidades y centros de salud.

Expuso que para lograr la operación del programa en su totalidad, primero se realizaron acciones de infraestructura y conservación de las unidades médicas, como ampliar las farmacias, habilitar las residencias para los médicos, sustituir equipos inservibles y darles mantenimiento a muchos de estos. “Se ha hecho todo para recuperar el tiempo perdido que ha dañado tanto la salud de la población”.

Zoé Robledo subrayó que la decisión era difícil pero necesaria, acción que estaba casi escrito, tenía que ser en Nayarit y tenía que ser con un gobernador doctor, con Miguel Ángel Navarro Quintero.

“Él nos ha dicho y nos ha señalado con toda su experiencia que para la salud no deben caber egoísmos, no deben caber mezquindades. Nos ha dicho que en una política debe de haber una visión de Estado y no solamente de los estados. Nos ha dicho y nos ha dado su confianza y por eso no le podemos fallar al pueblo de Nayarit”, dijo.

Añadió que en segundo lugar, del 4 al 21 de octubre del 2021, se realizó un levantamiento diagnóstico de campo en centros de salud, unidades móviles y 17 hospitales con equipos multidisciplinarios para conocer qué le hacía falta al personal de salud para atender de manera correcta.

Expuso que se detectaron carencias en equipos médicos, mantenimiento de unidades y la necesidad de personal. “Un total de 2 mil 626 equipos, desde tomógrafos, Rayos X, hasta cosas tan sencillas como fonodetectores de latidos fetales y camas en los hospitales”.

El director general del IMSS agregó que en tercer lugar se iniciaron los trabajos para implementar el modelo IMSS-BIENESTAR, en coordinación con las instituciones, gobierno federal, gobierno del estado, los municipios y sobre todo con los trabajadores que están en la atención médica.

Zoé Robledo destacó que se logró habilitar los quirófanos en los hospitales, ya que habían estado durante años sin realizar cirugías: 8 meses en Rosamorada, 1 año y 3 meses en Tecuala, tres en Ixtlán del Río, dos en San Francisco, cuatro en Jesús María, seis en Acaponeta, ocho en Las Varas, 12 en Tondoroque, 14 en Puente de Camotlán. El único que sí estaba activo el quirófano era en Santiago Ixcuintla.

Añadió que otra acción fue la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas, con la que ya se cuenta con 49 especialistas, y una más que no solo involucra a los médicos especialistas: la basificación.

“Todas las categorías, médicos especialistas, médicos y médicas generales, enfermeras, paramédicos, muchos que llevaban muchos años sin tener certeza laboral, 896 de un total de 909 que incorporan esta primera etapa de basificación y que hoy ya no tienen esa incertidumbre”.

El titular del Seguro Social destacó que hay un antes y un después de la implementación del modelo IMSS-BIENESTAR, al comparar los primeros 3 meses de 2022, enero, febrero y marzo, y los siguientes 3 meses de este año, abril, mayo y junio. “De abril al día de hoy se han hecho 4 mil 615 cirugías, un incremento de 130 por ciento; de abril al día de hoy se han hecho 22 mil 358 consultas de Medicina Familiar, no había consulta de Medicina Familiar”.

Asimismo, dijo que de abril al día de hoy se han hecho 38 mil consultas de especialidad, un incremento de 369 por ciento; y de abril al día de hoy se han realizado 35 mil 600 detecciones de hipertensión arterial y diabetes mellitus, un incremento del 3 mil 500 por ciento.

“Eso es lo que a todos nos debería preocupar, la atención de la gente y su salud. Y más allá de los números, las vidas que se han ido transformando, como en Puente de Camotlán, en la Yesca, en la sierra Nayarita, un hospital que nunca había tenido un médico residente haciendo atención médica, con lo cual una niña de 12 años pudo tener una cirugía de hernia inguinal”, indicó.

Durante el evento, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo entrega simbólica de dos bases incorporadas a IMSS-BIENESTAR, al doctor Simón Pedro Arciniega Ledezma, médico general, y a la enfermera María Guadalupe Martínez Rodríguez, Auxiliar Enfermera General, en representación de 50 trabajadores de la salud que reciben su base y que brindarán servicio en el Hospital IMSS-BIENESTAR Rosamorada.

A este acto acudieron el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela; el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar; la titular de la Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR, Gisela Lara Saldaña; el director del Hospital IMSS-BIENESTAR Rosamorada, Emilio Arámbula Inda; así como autoridades de los tres niveles de gobierno.