Logra Nariz Roja recaudación de 2.8 mdp para niños con cáncer

octubre 9, 2020

*Reconoce el trabajo del doctor Sergio Gómez, oncólogo pediatra del Hospital Infantil de Veracruz quien hiciera el llamado de auxilio para sus niños

Yhadira Paredes. Xalapa. La Asociación Civil Nariz Roja, a dos días de que finalice la campaña que inició el domingo pasado, logró recaudar hasta este jueves por la noche 2 millones 828 mil 796.16 pesos para la adquisición de medicamentos con cáncer del Hospital Infantil del Puerto de Veracruz, informó su presidente Alejandro Barbosa.

En una transmisión en vivo desde la Ciudad de México hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud de Veracruz, a cargo de Roberto Ramos Alor, para que se pongan en contacto con la asociación para que den la pauta a seguir en la compra y entrega de medicamento oncológicos que solicitan los niños y niñas con cáncer.

“Queremos invitar a la Secretaría de Salud a que formen parte de este milagro, a que participen en la toma de decisiones de en que se va a gastar este dinero, porque es de los niños de Veracruz, no es de Nariz Roja, nosotros solo somos un intermediario, es la campaña más chinchona que hemos tenido en 10 años”.

Toda vez, que señaló que hay un orden que tiene que ser respetados al ser este recurso tan basto se debe comprar el medicamento con un análisis de Secretaría de Salud, para cubrir el tratamiento de los niños.

Y es que, dijo, por las dimensiones de la donación y recursos obtenidos es necesario que la Secretaría de Salud haga el honor de participar en la toma de decisiones para que este recurso se utilice de la mejor manera, queremos que las autoridades sean copartícipes para tener un sano y excelente control de estos recursos que van en beneficio de los niños que se atienden en Veracruz.

Es necesario que de la pauta para el mecanismo y entregar en especie el medicamento a los niños del Hospital Infantil, así como para estudios que requieran los infantes y que no realice el hospital.

“Queremos que las autoridades entiendan que nosotros, como el Médico Sergio Gómez, no nos toca criticar, la chamba de nariz roja es sumar a las necesidades de un estado, de una población, en este caso los niños con cáncer, esa es la única motivación que tenemos”.

Asimismo, Alejandro Barbosa señaló que el amor rompe toda barrera tan es así que una empresa de Guadalajara, ULSA TEC ofreció donar Vincristina y Metotrexato, es decir una donación directa de medicamento nacional, por lo que se necesita que la Secretaría diga cual es el procedimiento para hacerles llegar el contacto y recibir la donación directa.

Además hay una empresa que comprará 350 mil pesos de medicamento y lo quiere entregar directamente, por lo que volvió a hacer un llamado a la Secretaria de Salud el proceso para hacerles llegar la medicina.

“Hoy sucedió el milagro, no sabemos cómo eterno, no queremos detenerlo, pero necesitamos que ahora por las dimensiones que está tomando que la Secretaría de Salud de Veracruz nos haga el honor de participar para que este recurso se use de mejor manera”.