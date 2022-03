López Casarín encabeza en San Lázaro diálogo sobre experiencias de la mujer en espacios diplomáticos y políticos

marzo 17, 2022

Carlos Guzmán/El Demócrata. Solo con la participación protagónica de las mujeres y su liderazgo será posible la transformación del país que tenemos hoy, en el México por el que estamos trabajando para tener mañana, enfatizó el diputado Javier López Casarín, Presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el foro: Diálogo y Experiencias sobre el Papel de la Mujer en Espacios Diplomáticos y Políticos.



Este foro se llevó a cabo gracias al trabajo conjunto de la #ComisiónCTI y la Asociación de Esposas y Cónyuges de Diplomáticos acreditados en México, encabezada por la señora Ghislaine Kassimi, esposa del embajador de Marruecos.



El objetivo de este encuentro, detalló el diputado López Casarín, es conocer los retos, las lecciones aprendidas y las oportunidades “que nos indican el camino a seguir para promover la sororidad y el posicionamiento de las mujeres en estos espacios”.



“Qué mejor aliada en este intercambio de experiencias a nivel mundial que la Asociación de Esposas y Cónyuges de Diplomáticos Acreditados en México, gracias a ellas enriqueceremos el diálogo para comprender mejor las experiencias personales y de política pública en los distintos continentes”, expresó.



El Presidente de la #ComisiónCTI destacó la actitud innovadora de las mujeres que rompen techos de cristal alrededor del mundo para conquistar espacios que van desde la diplomacia, la política y la comunicación, hasta la ciencia, el emprendimiento y la empresa.



Mujeres que todos los días, dijo, dan muestra de lo valioso que es una actitud hecha para cambiar las reglas del juego.



Sin embargo, lamentó que el sistema social esté construido para que los hombres se lleven el crédito de las aportaciones hechas por las mujeres y se mande a la sombra su talento.



Por eso convocamos a este foro en la Cámara de Diputados, señaló Javier López Casarín, para impulsar de manera transversal una legislación con perspectiva de género. Y, en el caso particular de los hombres, para dejar de hablar y más bien escuchar.



“Yo no quiero más de esa inercia para mi hija, ni para las mexicanas de las nuevas generaciones. Deseo ver crecer en mi país más niñas diplomáticas, científicas, políticas, empresarias. Seguras y con oportunidades justas de cumplir sus sueños”, subrayó.



En su intervención, la presidenta de la Asociación de Esposas y Cónyuges de Diplomáticos acreditados en México, Ghislaine Kassimi, resaltó la importancia de este evento para empoderar a la mujer en todos los ámbitos, proteger sus derechos y garantizar que puedan alcanzar todo su potencial.



Comentó que es primordial reflexionar sobre los retos que enfrentan las mujeres en el ámbito diplomático y político y este foro, dijo, es un espacio de reflexión cuyo objetivo es promover el lugar de la mujer en la escena internacional, en la política exterior desde su mirada.



Hizo una invitación a las y los diputados a participar en las actividades que realizan en la Asociación que preside, ya que es posible reconocer en la labor que desempeñan las dificultades de enfrentan las mujeres en todo el mundo, y “demostrar nuestra solidaridad activa para que sepan que no están solas”.



Agradeció al diputado Javier López Casarín por la realización del evento y confió en que muy pronto esta inclusión de la mujer en la vida pública dará frutos para tener un mundo más próspero y justo.



“Sin duda la mujer del Siglo XXI está marcando una nueva era y abriendo brecha en el escenario social, político y económico en el mundo”, puntualizó.



Por su parte, la diputada Karen Castrejón Trujillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, celebró la realización de este foro que facilita el intercambio de ideas y, a su vez, enriquece a la Asociación de Esposas y Cónyuges de Diplomáticos.



Reconoció la labor de quienes forman parte de esta Asociación por el trabajo que realizan tan importante y que no tiene remuneración.



La diputada Castrejón Trujillo resaltó que los trabajos en la LXV Legislatura están dirigidos a conseguir la inclusión de la mujer en espacios de decisión, en este sentido destacó el trabajo del diputado Javier López Casarín desde la #ComisiónCTI y el PVEM, buscando siempre involucrar a las mujeres en los diversos ámbitos.





El foro se desarrolló a través de dos paneles de diálogo moderados por la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, donde mujeres que representan enfoques regionales en espacios diplomáticos y diputadas de la LXV Legislatura compartieron experiencias en sus respectivos ámbitos.



En el primer panel participaron la señora Eva Margarita Padrón de Arias, representante de la región latinoamericana y la señora Kathleen Billen, representante de la región europea; así como las diputadas Janine Patricia Quijano, Presidenta del Grupo de Amistad con Marruecos y María José Alcalá, Presidenta de la Comisión del Deporte.



En el segundo panel la señora Lina Saadat, representante de Asia y Medio Oriente y la señora Nomthandazo (Thando) Dlomo, representante de la región de África; así como las diputadas María del Carmen Pinete Vargas y Araceli Celestino Rosas, así como el diputado Juan Carlos Natale.



En el evento estuvieron presentes: Ada Elvira González, de Canadá; Alma Aurora García, de México; Anahilda Skalicky, honoraria; Augusta-Cristina Plosca-Braic, de Rumania; Carmen Rascón, honoraria; Caroline Brennan, honoraria; Ellen De Muinck Keizer, Países Bajos; Eva Margarita Padrón De Arias, Venezuela; Huda Tal, Jordania; Jannet Grine, Argelia; Judy Wolf, Banco Mundial; Kathleen Billen, Bélgica; Lina Saadat, Palestina; Mabel Severich, Bolivia; Nathalie Trembley Sierro, Suiza; Nergish Weisberg, Embajada de EUA; Nomthandazo (Thando) Dlomo, Sudáfrica; Prachi Shinde, India; Radwa Abd El Aziz, Egipto; Sara Aldén, Suecia; Yudith Malamud, Banco Mundial.



También las diputadas: Eunice Monzón García, Alexis Gamiño García y Fátima Cruz Peláez.



Los diputados: Juan Carlos Natale López, Luis Edgardo Palacios Díaz, Antonio Ramírez Ramos, Andrés Pintos Caballero, Fausto Gallardo García y Luis Alberto Martínez Ramos.



La Asociación de Esposas y Cónyuges de Diplomáticos acreditados en México es una asociación civil sin fines de lucro, creada en 1990. Congrega a 75 miembros, cónyuges de los representantes de las Embajadas, Consulados y organismos internacionales acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.