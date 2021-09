López Obrador acudirá al Senado a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez

septiembre 28, 2021

Carlos Guzmán, corresponsal/El Demócrata. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asistirá al Senado de la República para la entrega de la “Medalla Belisario Domínguez” a la senadora Ifigenia Martínez, ceremonia que se llevará a cabo el próximo 7 de octubre, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.



En entrevista, el senador comentó que, dicha información le fue confirmada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.



“Nos sentiremos muy contentos de que él nos visite, que esté presente, como testigo de honor a la entrega de la presea”, aseveró.



Monreal Ávila refirió que en la edición 2021, la Junta de Coordinación Política acordó, por unanimidad que se entregaran dos reconocimientos, “una en vida y otro post mortem”.



Explicó que la primera distinción será otorgada a la senadora Ifigenia Martínez Hernández, por su destacada trayectoria en la política nacional. La otra, será en memoria de Manuel Velasco Suárez, como un justo reconocimiento al científico que se destacó por sus aportaciones a la humanidad.



Al preguntarle si la entrega de la Medalla tenía algún mensaje, Monreal Ávila dijo “hay que respetar siempre a los científicos, a los académicos, a los intelectuales y el mensaje es que siempre en el Senado apreciamos a la ciencia”.



Ricardo Monreal detalló que debido a que la Antigua Casona de Xicoténcatl se encuentra en reparación, pero en esta ocasión se entregará en el Salón de Sesiones del Senado de la República, que se ubica en Reforma 135.



“Puede ser aquí, el presidente de la República no ha venido aquí, no conoce este recinto y sería un buen gesto invitarlo a que lo conozca, además, creo que por comodidad es mucho más amplio que Xico”.



La presencia del Presidente, que ha confirmado el Secretario de Gobernación para asistir a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la senadora Ifigenia Martínez, asentó, “implica un gesto de sensibilidad y de apertura; un gesto de cortesía como titular del Poder Ejecutivo al Senado de la República, al Poder Legislativo. Y el Legislativo reconoce este gesto de colaboración entre los Poderes”.



“Ésta será la primera ocasión que él acuda a este recinto. No lo conoce, no ha estado aquí. Estuvo en la Cámara de Diputados en varias ocasiones, estuvo ya en Xicoténcatl cuando entregamos la Medalla a Rosario Ibarra de Piedra; y ahora queremos expresar que nos sentiremos muy contentos el que visite, el que esté presente como testigo de honor a la entrega de la presea Belisario Domínguez”, concluyó.