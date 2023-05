López Obrador analiza indultar a Roxana, sentenciada por matar a su violador

mayo 19, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Luego de que se diera a conocer el caso de Roxana, la joven oaxaqueña de el pasado 15 de mayo fuera sentenciada a 6 años de prisión, este viernes y por segundo día consecutivo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ofreció investigar el tema de esta chica radicada en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, que fue condenada luego de matar a su violador haciendo uso de su derecho a defenderse.

“Roxana Ruiz por “uso excesivo de legítima defensa”, (al defenderse de su agresor) se buscará la manera de ayudarla. Si procede, me refiero a que se pueda aplicar el indulto, lo haremos”, sostuvo.

Tras la condena de esa joven mujer, diversos grupos feministas han exigido la revisión de la sentencia dictada por la juez Mónica Osorio Palomino integrante del Tribunal de Justicia del Estado de México el pasado 15 de mayo

La juzgadora declaró culpable a Roxana por el delito de “homicidio simple con exceso de legítima defensa”; al tiempo de ordenarle la reparación del daño a la familia del joven que mató, consistente en 285 mil pesos.

Roxana, fue víctima de violación e intento de feminicidio en su casa ubicada en Nezahualcóyotl, Estado de México, donde fue ultrajada cuando tenía 21 años, quien después de abusar sexualmente de ella, la intentó asesinar, por lo cual se defendió y, tras el forcejeo, mató a su agresor, también joven, de nombre Sinaí Cruz.

Roxana, indígena mixteca avecindada en el Estado de México dijo sentir miedo por la incertidumbre de su caso tras su sentencia de culpabilidad.

“Tengo muchas emociones, entre ellas, la tristeza e impotencia al no tener la libertad en mis manos. A las autoridades no les importa que haya sido abusada sexualmente. La incertidumbre de saber si voy a poder estar con mi hijo, con mi familia. Si voy a poder estar libre, viva o voy a morir en manos de la familia de mi violador. Es algo muy horrible. No sé qué va a pasar conmigo por defender mi vida”, declaró.