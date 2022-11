López Obrador anuncia el nacimiento del “Humanismo Mexicano” bajo el cual se regirá lo que resta del sexenio

noviembre 27, 2022



Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Enfatizando que “son las 3 de la tarde”, por las seis horas que duró su camino en marcha desde el Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, esta tarde y con un discurso que duró 1 hora y 40 minutos, este domingo el presidente de México ofreció un mensaje político por sus 4 años de Gobierno.

Acompañado de las denominadas “corcholatas”, de las cuales sólo el titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernandez y la Jefa Gobierno, Claudia Sheinbaum caminaron a su lado de principio a fin, y entre gritos al unísono de “El INE sí se toca”, y de “reelección, reelección”, el primer mandatario de la nación reiteró una vez más que no habrá de buscar esa opción.

El único que no quiso acompañar al tabasqueño durante todo el trayecto, fue el canciller Marcelo Ebrard, quien para “quitarle presión” al presidente optó por adelantarse al contingente, tras lo cual una persona le escupió en el rostro, acción que el titular de Relaciones Exteriores no respondió.

En temas de la economía, el tabasqueño confió en que para 2023 el aumento al salario mínimo sea de 20%, “confío en que sea por una unanimidad el acuerdo”, subrayó.

Asimismo remarcó que en este año se han creado casi un millón 500 mil empleos, más de los perdidos tras la pandemia COVID.

En los temas macroeconómicos destacó el crecimiento en 24% el valor de las acciones que se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual “refuerza aún más la disposición de créditos”.

Asimismo destacó que ya son 145 unidades de la Universidad del Bienestar y va por 200 unidades para darle énfasis a carreras como medicina y enfermeros en ellas.

En el caso de la educación reiteró que la relación con el magisterio es de respeto y sin paros en escuelas públicas.

Al hablar de salud, destacó su compromiso de extender a todo el país cuente con el sistema IMSS – Bienestar célebre ahora ya está en al menos 12 estados del país.

10 millones 500 mil personas adultas mayores ya tienen apoyo de pensión, misma que aumentará 25% a inicios de 2023 y otro tanto en 2024, destacó.

Subrayó que su administración no ha contratado deuda nueva o adicional en lo que va de su sexenio, lo cual ha dado como resultado que se tengan finanzas públicas sanas, por que sí funciona el desterrar la corrupción para que se tenga una de la mejores recaudaciones de la historia del país, “en 4 años no hemos comprado un solo auto nuevo para el Poder Ejecutivo Federal”. insistió.

“Por esto, es buen negocio aguantar los cuestionamientos y hasta la calumnia… y les pregunto ¿regresamos al tiempo de la prensa vendida o alquilada?”, cuestionó a los asistentes.

También reiteró que si no se hubiese tomado la decisión de dar subsidio a la gasolina la inflación habría pasado del 8% actual a más el 13% “si no se otorga subsidio al precio de la gasolina todo hubiera aumentado, por eso se acordó usar 338 mil millones y la estrategia funcionó”, enfatizó.

Asimismo agradeció a los diputados y senadores por aprobarle el presupuesto para 2023 tal y como lo envío, donde regresó grito unánime de “fuera Monreal”, mismo que no fue respondido por el tabasqueño.

En este marco, reiteró que el presupuesto es no del Gobierno sino del pueblo, sin hablar de la Reforma Electoral que el martes se discutiría en el pleno de la Cámara de Diputados.

“No coman ansias nuestros adversarios, como el AIFA ya va a comenzar a producir gasolina la refinería de Dos Bocas, que como Felipe Ángeles ya poco a poco tiene cada vez más vuelos”.

En el caso de las reservas de petróleo crudo sostuvo que “ha aumentado en los 4 años de campaña el 6%, así como en 2023 se dejará de comprar gasolinas al extranjero y el país será autosuficiente.

”En el tema eléctrico el primer mandatario subrayó que se avanza para tener en breve el campo fotovoltaico más grande de Latinoamérica y el tercero a nivel mundial que e ubicará en Puerto Peñasco, Sonora, asimismo como en el tema de crear en breve la red de telefonía celular y datos que cubrirá prácticamente todo el país para dar asimismo servicio de internet a todas las escuelas y centros de salud del país.

Anunció que en 2023 se entregarán fertilizantes sin costo para ellos a 2 millones de pequeños productores en todo el país.

En el caso del Tren Maya, al tiempo de recalcar que esta es obra ferroviaria actualmente más grande del mundo por sus mil 550 kilómetros de extensión, asimismo que en julioLlegarán ya los vagones que hoy se fabrican en Ciudad Sahagún, Hidalgo, así como la rehabilitación de trenes de pasajeros en la ruta del sureste mexicano, en el caso del Tren México – Toluca, este se inaugurará a finales de 2023.

López Obrador también destacó la labor de las fuerzas armadas que hoy día administran las aduanas del país, lo cual, subrayó, ha reducido el contrabando y dado como recaudación récord, 8 mil millones de pesos.

En el caso de las sucursales del Banco del Bienestar subrayó que a mediados del próximo año ya funcionarán todas las más de 2 mil que se mandó construir.

Asimismo en el tema de delitos de fuero federal los delitos han bajado más de 20%, así como en -68% el secuestro, misma que se informa de linea a viernes en el gabinete de seguridad que se lleva a cabo a las seis de la mañana en Palacio Nacional.

También reconoció que aunque falta por hacer, la estrategia actual ha mostrado que está dando resultados”Ya se llevan construidos 243 cuarteles de la Guardia Nacional de más de 250 programados para todo el sexenio, marco en el cual agradeció que en la mayoría de los estados del país se haya ratificado el paso de la GN a la secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

“Que se sepa, en nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, masacres o relaciones de complicidad con nadie, no es me entiendo con unos y persigo a otro, aquí no se defiende a ningún grupo de la delincuencia organizada, la ley se aplica parejo, no es la ley del embudo del porfiriato, una muestra de ello es lo de la Normal de Ayotzinapa, que ya estamos avanzando”, indicó.

Agradeció de nuevo a los más de 40 millones de mexicanos que envían dinero desde Estados Unidos exigiendo al gobierno de Biden “que nos respeten, pero no nos vamos a pelear con ese gobierno, solo que echen a andar una política que no discrimine a los mexicanos”, sostuvo.

“60 mil millones de dólares estimamos enviarán este año a 10 millones de familias, estos va abajo y por eso no ha habido hambre junto con los apoyos sociales en todo el país”.

Gracias al T-MEC se tiene inversión extranjera por 32 mil millones de dólares 20% más que el año pasado lo que nos hace el primer socio comercial de Estados Unidos con el que se trabaja conjuntamente y con buena vecindad, “es una relación de hermandad con el presidente Joseph Biden”, así como los de otros países que han tenido cambio de gobierno a unos afines a nuestra causa, “saludos al presidente Lula”.

En los temas del deporte, reconoció al empresario Carlos Bremer por su apoyo a atletas de alto rendimiento así como la labor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) “ya no es para apoyar a empresarios, sino para apoyar la investigación científica del país”, subrayó .

Subrayó que México hoy es santuario de las libertades, como ejemplo, puso la realización de la Cumbre Mundial de la ultraDerecha, sin mayor obstáculo.

López Obrador anunció que en lo que resta de su administración la denominada 4T será llamada “Humanismo Mexicano”, el cual basará sus principios en los legados maderistas, así como medir el bienestar del país no en indicadores económicos, sino en la forma equitativa de distribuir la riqueza, así como desterrar la corrupción para destinar lo ahorrado en beneficio de los más pobres y marginados del país.

Mediante esta política social se seguirá atendiendo a todos, peor en especial a los más pobres, proponiendo que su frase “por el bien de todos, primero los pobres debería ser práctica común en todos los funcionarios públicos”.

“Como decía Ricardo Flores Magón, solo el pueblo puede salvar al pueblo o como lo afirmaba Benito Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo, nada; por eso no vamos jamás a traicionar al pueblo… nada se logra sin amor al pueblo”, enfatizó.

Ya para terminar el primer mandatario de la nación anunció que en 2023 la papelería de Gobierno se dedicará a recordar el legado de Francisco Villa, al tiempo de reconocer y subrayar que su esposa no participará en 2024 buscando cargo de elección popular.