López Obrador aparece en video ante incertidumbre sobre su salud por Covid

enero 29, 2021

Calos Guzmán/En Contacto. A través de un video en Youtube, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, desmintió que su estado de salud sea grave, y mencionó:

«Nunca perderemos la fe en el porvenir y en la búsqueda de una sociedad mejor. Gracias de todo corazón por el cariño que siempre será correspondido».

Tras varios días de especulaciones y hasta de columnistas políticos que ya indicaban que estaba muy grave de salud o hasta con parálisis facial, infarto y a punto de morir, esta tarde, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video publicado en sus redes sociales.

Desde el salón de juntas de la oficina presidencial de Palacio Nacional, Obrador agradeció en primer instancia las muestras de solidaridad de sus pares a nivel mundial.

“Agradecer por todas las muestras de solidaridad, de cariño, de los mandatarios, colegas del mundo que me hablaron, me enviaron mensajes, representantes del sector empresarial de México, de los obreros, de la academia, amigos, hasta adversarios políticos. Les agradezco mucho por la manera en que expresan su preocupación por mi enfermedad, por mi contagio, todavía tengo Covid ,pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica”. Indicó.

En este marco, el tabasqueño también anunció que se acordó importar casi 900 mil vacunas de Astra-Zéneca de la India que, sumadas a la misma cantidad ofrecida por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de la vacuna antiCOVID Sputnik V sumarán 1 millón 600 mil, mismas que se completarán con las de CanSino Bio y las de Pfizer – BioNTech que adelantará sus entregas para la segunda semana de febrero, le permitirán a México sumar 6 millones de dosis en febrero y 6 millones en marzo para vacunar al menos con la primera dosis a todos los adultos mayores del país.

“Traeremos de la India AstraZeneca, para febrero alrededor de 870 mil dosis igual que la Sputnik 870 mil ya establecimos comunicación con Pfizer, hablé con el CEO, es probable que el 10 de febrero se reinicien las entregas, serán como 1 millón 500 mil dosis… también el mecanismo que creó la ONU nos ha garantizado que para febrero habrá 1 millón 800 mil dosis, hay que agregar que vamos a tener ya para febrero”. Remarcó el tabasqueño.

Finalmente, López Obrador reiteró que para abril México recuperará el millo 600 mil empleos formales que perdió desde marzo del año pasado.

Tras la reaparición del primer mandatario de la nación se estima que para finales de la próxima semana retome sus giras de trabajo por el y la segunda semana de febrero encabece de buena cuenta las conferencias matutinas de firma presencial en Palacio Nacional.