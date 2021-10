López Obrador buscará alternativas a no prohibición de cigarrillos eléctricos

Carlos Guzmán | Corresponsal CDXM.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, declarara inconstitucional prohibir la venta de cigarros electrónicos, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador indicó que la ambición de los empresarios no puede estar por encima de la salud de todos.

Cuestionado esta mañana sobre el tema, Obrador sin embargo fue directo al indicar que buscará otras formas les evitar al máximo que se dé toda la facilidad a las tabacaleras que los introducen al país atenten contra la salud de los mexicanos.

“No puede estar el negocio, el mercantilismo, por encima de la salud del pueblo». Subrayó.

Sin embargo, tras pronunciarse ayer, la SCJN fue enfática al subrayar que la resolución de declarar inconstitucional el prohibir la comercialización de los también llamamos “vaporizadores” no significa que Es inconstitucional la prohibición absoluta de productos no derivados del tabaco que se identifiquen como tales, la SCJN no se pronunció a favor de permitir la comercialización de cigarros electrónicos.

“Es inconstitucional la prohibición absoluta de productos no derivados del tabaco que se identifiquen como tales. La #SCJN no se pronunció a favor de permitir la comercialización de cigarros electrónicos”. Puntualizó.