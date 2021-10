López Obrador confirma que continúan obras en presa “El Zapotillo”

octubre 10, 2021

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Reiterando su agrado porque la gente de la zona está llegando a acuerdos para que el proyecto de la presa “El Zapotillo” sea una realidad, este domingo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que estuvo por la mañana platicando con los habitantes de la comunidad de Temacapulín, que poco a poco están dejándose de oponer al proyecto y se acordó continuar con el mismo

Tal y como anunció la semana pasada que confirmó que el fin de semana estaría en la Comarca Lagunera, Morelia y Jalisco, el tabasqueño refirió lo anterior, al tiempo de celebrar el triunfo do de Julio Urías, quien es uno de sus ídolos en el béisbol.

“Estuvimos en Temacapulín, Jalisco. Gracias a la bondad de la gente se está resolviendo el problema de la presa El Zapotillo. Añado que Julio Urías va tras los pasos de Valenzuela; anoche ganó un juego decisivo e impulsó carrera. Es un orgullo ser mexicano”. Escribió en sus redes sociales.

Tras la reunión con los habitantes de Temacapulín, López Obrador regresó a la Ciudad de México no sin antes comunicarle de los acuerdos para dotar de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara, al tiempo que se sigue buscando una solución para darle agua también a Leoón, ya que el no poder levantar más de 80 metros la cortina del embalse tendrá como consecuencia que la “capital mundial del calzado” no se beneficie de esta obra.