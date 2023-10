López Obrador da su palabra de que no se afectará a empleados del PJF

octubre 19, 2023

“Saldremos ganando con el paro en el Poder Judicial porque no liberarán a delincuentes”. Insistió.

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ante el paro nacional de trabajadores del Poder Judicial, este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que están en su derecho, pero están siendo utilizados por “los de arriba”.

El “ajuste”, reiteró, es de los de arriba, que viven colmados de privilegios, con sueldos de 700 mil mensuales y su desempeño es muy precario, “hay ineficiencia y sobre todo, no imparte justicia para el pueblo, se dedica a proteger intereses de corruptos, ese es su trabajo, hay muchísimos elementos, no han hecho nada por el pueblo en las últimas 4 décadas ¡nada!, han afectado a los trabajadores y permitido saquear a la nación, le han quitado prestaciones al al trabajadores, han legalizado privatizaciones de la pensión de los trabajadores y de los bienes nacionales, están a favor de las empresas extrajeras, a favor de la privatización de la industria eléctrica, son los protectores de García Luna, ahí trabajan”, indicó poniendo ejemplo del actual asistente de la ministra Norma Piña que era también gente de Genaro García Luna.

Recordó cómo el ministro José Ramón Cosío protegió a quienes violaron los derechos humanos, evitó que se castigara a los responsables de la Guardería ABC, y otorgaba protección a las empresas extranjeras.

“Yo lo que considero es que los trabajadores del Poder Judicial son libres de manifestarse, pero que no los manipulen”. Enfatizó.

Reiteró que el tema de los Fideicomisos es para garantizar privilegios, al tiempo de pedirle al Poder Legislativo que los 15 mil millones de pesos de éstos sean para becas a dos millones de estudiantes pobres de educación preescolar, primaria y secundaria “ojalá así lo etiqueten en el presupuesto para 2024″.

Indicó que “si no es cine, show, los recursos, se va a buscar la forma de que todos los niños cuenten con su beca”, al tiempo de dar su palabra de ser el aval, garantía de que no se les va a tocar nada de sus sueldos y prestaciones.

“Lo que va a suceder es que los ministros ya no ganarán 700 mil mensuales y dejarán de violar el artículo 127 de la constitución que dice que nadie debe de ganar más que el presidente y ganan 4 veces más, esto no tiene que ver con los 50 mil trabajadores, es para acortar el copete de los de arriba”. Enfatizó.

Reiteró la necesidad de que se acaben los privilegios, señaló hasta a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya en situación de retiro que se hizo cirugía plástica pidiendo “que le dejaran la naricita como Peña Nieto”.

Finalmente aseguró que no habrá de reprimirse ninguna manifestación en su contra, enfatizando que “no pasará nada con el paro, hasta saldremos ganando, porque no se liberará delincuentes, no imparten justicia, son empleados de las minorías, solo imparten justicia a los poderosos, no defienden a quienes no tienen con qué comprar su inocencia”.

Enfatizó que “los únicos que recibe en la SCJN son puros abogados de empresarios y potentados”.