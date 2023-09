López Obrador defiende entrega de bastón de mando a Sheinbaum

septiembre 19, 2023

Ante la queja de quien se lo dio en el Zócalo de 2018, le mandó consultar a los demás si están o no de acuerdo

Reprocha al INE el ordenarle retirar las fotos de la entrega de sus redes sociales

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras recordar a la persona que le entregó el 1 de diciembre de 2018 el bastón de mando de las 62 comunidades indígenas en el arranque de su sexenio, este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que el bastón no lo mandó a hacer, sino que fue el que le entregaron pueblos indígenas con posterioridad.

En este marco, y tras escuchar la voz de un representante indígena que calificó de “vergonzoso” que usare el mismo y sin consultar a los indígenas sobre el poder entregarlo a la virtual candidata de Morena y aliados a la presidencia de la República en 2024, Claudia Sheinbaum, el primer mandatario de la nación pidió a este representante indígena consultar a las comunidades si están de acuerdo o no con este acto que efectuó hace un par de semanas.

Al mismo tiempo, recordó que, “contrario a otros políticos”, el está hecho en el trabajo a las comunidades indígenas y hasta se queda a dormir en las comunidades, a las cuales prácticamente a todas apoya con programas sociales y no como antes que no les daban nada.

“No me formé arriba, me formé abajo, ¡trabajando con la gente! No soy un político tradicional…En donde hay más población indígena es donde hemos invertido más en las comunidades…Antes no se les volteaba a ver”. Reiteró.

Asimismo, López Obrador aprovechó para manifestar su inconformidad con la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) que le ordenó el retirar de sus redes sociales la fotografía donde le entrega el bastón de mando a Sheinbaum Pardo, lo cual calificó de un exceso, pero indicó que las habrá de retirar de su cuenta oficial en redes sociales.

“No se usaron recursos públicos (en la cena donde se le entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum), (…) ¿qué tienen que ver ellos?”, refutó.

Para finalizar, el Jefe del Poder Ejecutivo recordó el apoyo que desde el inicio de su lucha le dio Claudia Sheinbaum, recordando cómo le apoyó en su paso por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, donde la científica introdujo el sistema Metrobús, la separación de residuos en la basura, el tener solamente dos contingencias ambientales en el Valle de México, así como crear los segundos pisos en el anillo periférico de la capital del país.