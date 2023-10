López Obrador llama a empleados del Poder Judicial a “no dejarse engañar”

octubre 13, 2023

Reitera a trabajadores del mismo en Zacatecas que pretenden hacer paro en protesta, que la reforma no les afectará a ellos, solo a los de las muy altas esferas.

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.– Con un mensaje a no dejarse manipular, este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se pronunció nuevamente a favor de la eliminación de los 13 de 14 Fideicomisos del Poder Judicial y al recorte de presupuesto para 2024.

“El presupuesto es dinero del pueblo, de todos y hay que distribuirlo con justicia y sálele más a quien tiene menos, por qué no dicen que se hacen hasta cirugía plástica y todo eso pagado por el presupuesto, por el pueblo, eso es lo que se está buscando”. Indicó.

También el llamado lo hizo a los empleados del Poder Judicial del estado de Zacatecas que ya hablan de hacer un paro de labores para proyectar contra este recorte para presuntamente “debilitarlo y que el presidente de México los someta, dije si que muchos tienen de padrinos a los del poder económico, para servir solo a los de arriba, con corrupción”.

Reiteró que “no solo es que deje libre a un presunto delincuente como liberaron los bienes de la esposa de García Luna y así”. Abundó.

También reiteró su propuesta de que los magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judiciatura Federal (CJF), sean electos por el pueblo, “al que dije ahora que no le debe nada”. Recordó.

Asimismo recordó que lo único que han hecho bien fue en el caso Aguasblancas, “a donde se llegó a la renuncia del gobernador de Guerrero, de ahí en fuera han apoyado hasta la privatización del ejido, de las pensiones de los trabajadores, de la industria eléctrica, del petróleo… no hay nada a favor del pueblo que hayan hecho, como en el caso de la Guardería ABC donde con el ministro Cosío hubo línea para no investigar”. Insistió.

Sostuvo también que ya se pudrió en su mayoría el Poder Judicial, al tiempo que dijo que no vio el video que se filtró ayer donde la ministra presidenta e la SCJN hablaba con sus contrapartes del Poder Judicial donde les indica que “en respuesta a la posible desaparición de 13 de sus 14 fideicomisos no es inacción, sino una medida de prudencia para no obstaculizar las acciones destinadas a proteger los derechos de sus empleados”.

Estas declaraciones se dieron a conocer a través de un video publicado en redes sociales, en el cual la Ministra se encontraba en su oficina manteniendo una videoconferencia privada con miembros del PJF para discutir el decreto que pretende eliminar los fideicomisos.

“El silencio no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer otras aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos los que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación”, indicó.

En el video, con una duración de casi dos minutos, la Ministra expresó que actualmente no tiene una respuesta definitiva a las diversas preguntas planteadas sobre el tema, y destacó la importancia de la función del PJF en servir a la sociedad. También señaló que no puede predecir cómo el Congreso de la Unión resolverá el decreto de extinción de los fideicomisos.