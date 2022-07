López Obrador pide a Biden aprobar un programa migratorio ‘atrevido’

julio 12, 2022

Carlos Guzmán | Enviado, Washington DC.- Tras la reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el Presidente Andrés Manuel López Obrador conmino a su homólogo estadounidense, Joe Biden, a que su administración apruebe un programa atrevido que resuelva los problemas que ha generado el flujo ilegal de personas hacia este país.

Recordando ambos el reciente acontecimiento que dejó más de 50 migrantes asfixiados en una caja de trailer en Texas, Biden coincidió con el mandatario mexicano en la necesidad de que la satisfacción de las vacantes de puestos de trabajo en este país.

Ante ello, el tabasqueño extendió la petición de migrantes, no solo para venir a la Unión Americana para trabajar en el campo, sino para otras actividades más especializadas.

«Ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales de las distintas disciplinas, mexicanos y centroamericanos, con visas temporales de trabajo para que no se paralice la economía por falta de fuerza de trabajo. El propósito es contar con la fuerza de trabajo que demandará el plan propuesto por usted de destinar más de un millón de dólares para la construcción de obras de infraestructura», dijo López Obrador a Biden.

«Asimismo, es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran nación».

«Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo (ríe Biden), pero sin un programa agresivo no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo. Frente a la crisis la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación, actuar con arrojo, transformar, no mantener el statu quo». Dijo.

Durante su charla con Biden, el primer mandatario mexicano aprovechó para plantear 5 puntos para abordar en la relación, de los cuales el quinto fue el tema migratorio, pasando por el de la economía, donde le pide que ambos trabajen para tener a ambas naciones con autosuficiencia de alimentos, combustible a menor costo ofreciendo incrementar al doble el suministro de gasolinas para que más norteamericanos pasen al lado mecía o abastecerse de combustible mientras se baja la tarifas en este lado de la frontera.

Asimismo López Obrador también en otro de los 5 puntos puso a disposición de Biden los gasoductos de Pemex del lado mejicano para llevar el con sítienle desde Texas a California y producir electricidad a menor costo.

En retribución Biden le agradeció al tabasqueño su apoyo confiando en que trabajando juntos, ambos países podrán salir adelante tras la crisis por COVID-19.

«Yo creo que trabajando con usted vamos a poder superar los desafíos de ambos gobiernos. No quiero sugerir que no hay problemas, porque sí los hay, lo que hay que tener es paciencia. En realidad estoy muy ansioso de ver cómo podemos abordar esos 5 puntos», afirmó Biden.

«Espero que mis acciones durante toda mi carrera hayan demostrado el respeto que le tengo a México. Tenemos liberales, conservadoras y extremadamente conservadores». Sostuvo Biden.

Más tarde y luego de asistir a una comida privada, López Obrador asistirá al monumento al expresidente Franklin Delano Roosevelt y del líder afroamericano Martin Luther King, donde les rendirá homenajes y depositará una ofrenda floral para cada uno.