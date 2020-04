López Obrador pide a marinos vencer juntos al Coronavirus

abril 4, 2020

Carlos Guzman Martín/CDMX. Con 8 hospitales de su red sanitaria, este sábado, la Secretaría de Marina se suma a la atención de los pacientes que se contagien en las próximas semanas y meses de Coronavirus.

Reiterando que esta batalla la ganan no los países desarrollados sino los países disciplinados, el titular de la Marina, Rafael Ojeda, manifestó que sus subordinados están listos para cumplir esta tarea que les ha encomendado el presidente de la República.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que nuestro país fue el primero en informar a los ciudadanos de este mal en el mundo, así como el concluir hospitales que estaban sin terminar.

El tabasqueño abundó que el tiempo ha ayudado a avanzar, apoyados también por la suerte que se tiene de ser de los últimos países donde llegó la enfermedad, poniendo orden para evitar caer en el protagonismo, ya que “los políticos no somos todólogos”, enfatizó.

Expuso que otra de las ventajas es que nos cuidamos q nosotros mismos exaltando el valor de la familia como el principal valuarte de la Seguridad Social.

Reiteró que, contrario a otros países, en México no hay muchos asilos porque se cuida en casa a los adultos mayores, las mujeres son las que cuidan más a sus padres, eso nos ha ayudado mucho”, subrayó.

También recordó que otro valor es que este gobierno no surgió de un fraude electoral, este no es un gobierno o así y por eso se hace caso, “esto es importante en estos momentos”, por ello, no lo pensé mucho en (pedir) el apoyo de las fuerzas armadas, indicó.

Ahora tenemos a estas dos instituciones que son pilares, (SEDENA y SEMAR), leales al pueblo de México, por ello, le siento más tranquilo, “yo también”, por eso les agradezco mucho a los marinos, “juntos saldremos adelante, venceremos, ambos a triunfar, a seguir d elite con la frente en alto”, enfatizó.