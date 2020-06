López Obrador pone en marcha obras del Tramo 4 del Tren Maya

junio 1, 2020

Carlos Guzman Martín/CDMX. “Que no me digan que porque llovió mucho no acabaron a tiempo”, con esta advertencia hacia la constructora ICA, a la cual ofreció citarla en la placa de inauguración, este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador puso en marcha los trabajos del tramo 4 del Tren Maya, Cancún – Tulum.

Aclamado de las autorizases locales, el primer mandatario de la nación puntualizó que el proyecto que hoy se pone en marcha en Quintana Roo es un ejemplo de la justicia que se busca llegue al sureste mexicano para proyectarlo al desarrollo del cual estuvo excluido por décadas.

Refiriendo el trabajo que también harán en el último tramo los ingenieros militares, Obrador subrayó la calidad con la que los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, elaboran sus proyectos, exponiendo que en cuanto culminen su trabajo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, todo el equipo se trasladará a Quintana Roo, para poner en operación todo el Tren en 2024.