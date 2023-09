López Obrador reitera su apoyo a la gobernadora Delfina Gómez

septiembre 14, 2023

Carlos Guzmán | Enviado, Toluca, México.- Esta tarde, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador agradeció al gobernador saliente del Estado de México, Alfredo del Mazo, el haber actuado en todo momento como demócrata “pese a que desde su partido (el

PRI) le pedía intervenir a favor de su aspirante.

En el marco de su discurso en el Congreso mexiquense a donde asistió a la toma de protesta de Delfina Gómez como gobernadora de la entidad, el primer mandatario de la nación también recordó que Del Mazo evitó repetir los fraudes que sufrió tanto en 2006 como en 2012 que lo dejaron fuera de la presidencia de la República.

“Yo padecí de dos fraudes electorales y soy presidente porque lo decidió el pueblo de México de manera libre, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, lo digo con todo respeto, no se metió, es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar. Y algo parecido sucedió aquí en el Estado de México. Por eso muchos reclamos a Alfredo. ¿Qué querían? ¿Que utilizara el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a candidatos y a partidos? Eso es antidemocrático. ¿Qué querían? ¿Que él hiciera campaña en favor de quien representaba a su partido? Eso es ilegal y antidemocrático. Él actuó como demócrata y por eso mi reconocimiento”. Indicó.

Con la presencia de la plana mayor del priismo mexiquense, entre los que estuvieron los exgobernador Arturo Montiel, Emilio Chuayffet así como Eruviel Ávila, López Obrador también reiteró que habrá de apoyar totalmente desde la federación.

Asimismo López Obrador reiteró que todos los programas federales que hoy se aplican en el Edomex habrán de continuar, incluso, se fortalecerán, comenzando con haber universal la pensión para discapacidad hasta los 64 años de edad.

“Es importante que se sepa que desde el 2019, se entrega esta pensión a niñas, a niños, a jóvenes, hasta 29 años; sin embargo, de 29 a 64 años, las personas con discapacidad no recibían este apoyo. Hicimos un acuerdo para que en el caso de que estén en condiciones de hacerlo, los gobiernos estatales, aporten el 50 por ciento y la federación el otro 50 por ciento y en el Estado de México, como aquí lo ha expresado la maestra se va a hacer universal. Es decir, va a ser para todos la pensión a personas con discapacidad. Y así van a continuar los programas de apoyo al campo, la entrega de fertilizantes gratuitos, el programa La Escuela es Nuestra, los programas para garantizar el derecho a la salud, todo lo que tiene que ver con el bienestar. Y también, vamos a ayudar en las obras de infraestructura a continuar y terminar lo que por iniciativa del gobernador Alfredo del Mazo se está haciendo.

“. Indicó.

Ya para finalizar, López Obrador reiteró que mañana inaugurará junto con la Norma gobernadora Delfina Gómez y el ahora ex mandatario Alfredo del Mazo, las primeras 4 estaciones del tren “el insurgente” de Zinacantepec hasta Lerma.

Además que en los siguientes meses, invitará a Del Mazo a inaugurar el trolebús elevado de Santa Martha a Chalco, así como el tren del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Lechería.