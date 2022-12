López Obrador revela que Pedro Castillo le llamó para pedirle asilo en la embajada mexicana en Lima

diciembre 8, 2022



En México no han podido ni podrán, sostiene.

Por el momento no reconocerá a la nueva presidenta, ni tampoco por ahora acudirá a entregarle a esta la presidencia pro – tempore de la Alianza del Pacífico.

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Sobre el tema de la destitución del expresidente de Perú, Pedro Castillo, este jueves el presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador reiteró su postura de apoyo al ex mandatario andino.

Recordó cómo desde el arranque de su mandato tuvo conflictos con la oposición de aquella nación, recordando una anécdota donde el mismo mandatario le reveló que en varias ocasiones cuando pasaba cerca de mujeres de la alta sociedad, estas se tapaban la nariz en señal de discriminación.

Al respecto, lamentó que se esté apoyando por parte de las élites de aquella nación a la vicepresidenta, Dina Boluarte, sospechando que junto con la Organización de los Estados Americanos (OEA), ya tenían todo listo para destituirlo.

Asimismo reveló que Castillo sí se comunicó con él para pedirle que si podía llegar a la misma, por lo cual dio la orden al Canciller Marcelo Ebrard para que se le abriera la puerta, sin embargo, fue apresado antes de que lo consiguiera.

“Habló aquí en la oficina para que me avisara de que iba hacia la embajada pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono», reveló.

Pidió tras el hecho respetarle los derechos humanos al ex mandatario así como a su familia.

Dijo que la lección de esto es que debe gobernar para el pueblo y no confiarse en los supuestos líderes de opinión, ya que en ellos hay mucha falsedad; hay que estar bien con el pueblo por dos razones, por humanismo y la otra es que el pueblo no es mal agradecido, el pueblo es leal “ya que si existe una base social, se puede avanzar como en Bolivia, donde la gente volvió a votar por quienes les ayudó y no por los golpistas”, recordó.

India que por ahora está en análisis la situación y eso está algunos días para reconocer o no a la nueva mandataria, así como descartó por ahora el acudir a entregarle a esta la presidencia pro – tempore de la Alianza del Pacífico.

Finalmente descartó que esto mismo se pueda dar con él en México, ya que dijo “pueden estar gritando en los medios todo el tiempo, pero eso ya no funciona, ya salimos ilesos de la calumnia, por el contrario, se les revierte”.