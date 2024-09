López Obrador se congratula de aprobación de paso de GN a sedena

septiembre 20, 2024

Confía en que en martes se ratifique en el Senado y pueda promulgarla ante del 30 de septiembre

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras la aprobación del paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), este viernes en la madrugada por la Cámara de Diputados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se dijo satisfecho de la aprobación de la iniciativa, tercera del llamado Plan C.

Tras confiar en que el martes en el Senado de la República se ratifique la minuta y se envíen a los congresos estatales para su aprobación, confió en que esta se pueda promulgar antes de que finalice su administración.

Ello, al indicar que ya hay senadores, inclusive de la oposición, como dijo ayer el Coordinador de los legisladores de Morena, Adán Augusto López Hernández “que votarían por esta reforma”.

Explicó que lo aprobado, permitirá que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, lo que, insisto, «va a significar que todo el esfuerzo no se eche por la borda con el paso del tiempo, que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal».

Al mismo tiempo, el jefe del Poder Ejecutivo recordó que actualmente la Guardia Nacional ya cuenta con 130 mil elementos y cerca de 500 cuarteles en todo el país.

También López Obrador aprovechó el marco para proyectar los resultados de la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (IENGI), sobre la Percepción social sobre el desempeño de autoridades, en la cual se muestra los niveles de confianza de la ciudadanía en los diversos cuerpos de seguridad:

Marina: 86.7%

Ejército: 84.3%

Guardia Nacional: 77.2%

Fiscalía General de la República: 61.9%

Policía Ministerial, Judicial o de Investigación: 60.8%

Jueces: 60.7%

Policía Estatal: 57.3%

Ministerio Público y Fiscalías Estatales: 56.4%

Policía Municipal: 41.6%

Policía de Tránsito: 45.5%

Para finalizar, el tabasqueño mostró los resultados también de la última encuesta sobre la Percepción de corrupción en autoridades, a septiembre de este año, donde se muestra:

Policía de Tránsito: 72%

Jueces: 64.6%

Policía Preventiva Municipal: 64.4%

Policía Estatal: 60.7%

Ministerio Público y Fiscalías Estatales: 60.2%

Fiscalía General de la República: 54.9%

Policía Ministerial, Judicial o de Investigación: 54.8%

Guardia Nacional: 30.6%

Ejército: 25.5%

Para rematar, pidió a los senadores de oposición preguntarle a los gobernadores de dos estados si de verdad se oponen al cambio de adscripción y prefieren seguir no viendo el desempeño de los elementos de la GN en favor de la seguridad de quienes dicen representar.