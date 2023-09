López Obrador se pronuncia en contra de demoler la casa de Xóchitl Gálvez

septiembre 14, 2023

No debe de haber campañas de linchamiento, señala

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en contra de la demolición o destrucción de la casa de la coordinadora del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, que ha sido objeto de controversia debido a supuestas irregularidades en su construcción y la falta de permisos.

Durante su conferencia matutina, el Jefe del Poder Ejecutivo hizo un llamado a la tolerancia y la conciliación, instando a no recurrir a métodos extremos como la demolición o la destrucción de propiedades.

“Ni quemar libros ni utilizar la picota y el marro para destruir nada (…) Nosotros no podemos, no debemos, sería ir en contra de nuestros principios, hacer lo mismo… no debe de haber campañas de linchamiento, porque nosotros padecimos eso. Yo no creo en la Ley del Talión, porque así no se resuelven las cosas. Hay que buscar la conciliación». Expresó.

López Obrador también rechazó las peticiones de algunos miembros de su partido, Morena, que han solicitado la demolición de la casa de la virtual candidatura presidencial del FAM.

Asimismo, López Obrador destacó que las críticas y cuestionamientos a su gobierno provienen principalmente de la clase política y llamó a la serenidad y a evitar la polarización en la vida política del país: «Hay que buscar serenar los ánimos en general, no enrarecer la vida política» .

Con esta declaración del presidente, busca promover el diálogo y la resolución pacífica de controversias, enfatizando la importancia de no recurrir a la destrucción o la confrontación como medios para resolver diferencias.