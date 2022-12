López Obrador se une a pésame mundial por la muerte de Pelé

diciembre 29, 2022



Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Luego de conocerse la muerte de Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, esta tarde el presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador citó una frase de Ronaldinho para ejemplificar la importancia que tuvo como ejemplo en varias generaciones de futbolistas.

Mediante su redes sociales así el primer mandatario de la nación se unió a la tendencia mundial que hoy llora la pérdida del que junto a Diego Armando Maradona.

‘Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021: “Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre”, escribió.

Dicho texto, fue acompañado de una fotografía del ariete brasileño dominado el balón.

En este marco, en información de la dirección de Comunicación Social y Vocería de Presidencia de la República, López Obrador este viernes iniciará la última conferencia matutina de este año dando el pésame a la familia de Pelé que acompañó al futbolista en el hospital, incluso durante navidad.