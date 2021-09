López Obrador sumará a Antonio Echevarría a su administración

septiembre 12, 2021

Carlos Guzmán Martín/CDMX. Destacando lo que a su prever fue una buena administración de la entidad en los 4 años que duró al frente, este domingo, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció al segundo mandatario estatal que se sumará a su administración.

En el marco de la inauguración del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del estado, el primer mandatario de la nación hizo el anuncio oficial al final de su discurso.

“Ha sido tan bueno el trabajo de Toño, que estoy pensando, nadamás quiero que me den tiempo porque luego me empiezan a presionar con razón porque ese es el trabajo de un buen periodista, me empiezan a decir y en dónde, peor, yo voy a invitar a Toño para que nos siga apoyando en el Gobierno Federal”.

Ayer López Obrador confirmó que el aún gobernador de Sinaloa, Quirino Ordáz Coppel será el nuevo embajador de México en España.