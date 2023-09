López Rabadán califica de “ofensivo” desfile encabezado por López Obrador

septiembre 18, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, calificó como un retroceso democrático que el presidente Andrés Manuel López Obrador no invitara a las tres mujeres más poderosas del país, que representan a los poderes Judicial y Legislativo, a las festividades para conmemorar el 213 aniversario de la Independencia de México.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, recordó que los festejos por la Independencia, siempre han estado llenos de simbolismo y este año no podía ser la excepción.

Dijo que lo que “vivimos los mexicanos este fin de semana es ofensivo. López Obrador antepuso sus intereses y sus caprichos, traicionando nuestra historia y nuestras tradiciones”.

“Dicen que la forma es fondo y ha quedado claro que López Obrador pasará a la historia como un hombre de excesos, que no extendió la importancia de tener tres poderes que se controlen y se equilibren. (…) El desprecio hecho en estas fiestas patrias a los demás poderes es un retroceso democrático que marcará a este gobierno. (…) No invitar a las tres mujeres más poderosas de este país, sólo demostró el lado más autoritario del presidente de la República, porque es claro que, porque no le gustan los contrapesos, pues entonces se allegó de su gabinete y personas serviles y leales a él, no leales a la Patria, sólo leales a él”.

Reiteró que no invitar a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a Marcela Guerra, presidenta de la Cámara de Diputados y Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, fue un acto autoritario.

También, calificó de “gravísimo” que el gobierno no solicitara la autorización al Senado para el ingreso de tropas a México, para participar el desfile cívico-militar del 16 de septiembre pasado, entre ellas, un contingente del Ejército ruso.

Acusó que López Obrador hizo caso omiso de la Constitución e invitó a gobiernos violadores de los derechos humanos y represivos.

Insistió que las festividades de la Gesta por la Independencia de México fueron un capricho del presidente y una afrenta a la pluralidad, demostró que es un machista y autoritario.