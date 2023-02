Lorenzo Córdova reitera que no buscará candidatura en 2024: Ni quiero ni puedo ni debo, no somos iguales

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aclaró nuevamente que no aspira a la candidatura presidencial pues dijo “no somos iguales” y añadió que la propia Constitución le impide postularse a un cargo de elección popular, sino hasta 2025.

“Ni quiero ni debo, porque sí, aspirar a un cargo de elección popular le daría la razón a los que han venido mintiendo desde años diciendo que el trabajo del INE es para posicionarnos o parar aspirar a algún cargo público. Déjenme decirlo así, como suele decirse, no somos iguales… ni quiero ni puedo ni debo”, señaló Córdova tras la reunión con la Jucopo en el Senado.

El presidente del órgano electoral se dijo respetuoso de la Constitución y es que en la Carta Magna se establece que no puede participar en un proceso electoral en el que haya participado como integrante del Consejo General del INE.

“Tercer lugar, ni puedo porque la Constitución es muy clara, y yo siempre he respetado la Constitución, la Constitución en el Artículo 41 dice que todos los que hemos sido consejeros electorales no podemos ocupar un cargo en los poderes en cuya elección participamos, ni podemos ocupar una candidatura a cualquier a cargo de elección popular en los dos años posteriores al término de mi mandato, yo termino el 3 de abril de 2023, esto quiere decir que no puedo ocurrir nada de eso hasta el 3 de abril de 2025”, sostuvo Córdova.

Rechazó que este diagnóstico sea una suerte de boicot anticipado de parte de los árbitros electorales, sino que quedará en manos de la Corte si se desecha o desestiman las acciones de inconstitucionalidad sobre el Plan B.

“Si la Corte eventualmente desecha o desestima nuestros argumentos se habrá pronunciado el órgano responsable en este sentido y lo que seguirá es ver cómo le hacemos; bueno ya no estaré yo, porque me voy porque termino en 53 días mi función, Pero cómo le hará el INE y confío en que la hará de la mejor manera posible”, expresó Lorenzo Córdova.