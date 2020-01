Los 6 más ricos de México tienen más que el 50% más pobre

Puebla/OroNoticias. El OXFAM presentó un informe donde menciona que las 6 personas más acaudaladas de México, son ocho veces más adineradas que todas las personas en situación de pobreza, tomando como base al 1 por ciento más rico del 1 por ciento de la población más rica en el país.

Según la lista de Forbes, el orden del más, al “menos” adinerado es: Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco, Ricardo Salinas Pliego, Alberto Bailleres González, Eva Gonda de la Rivera y María Asunción Aramburuzabala

“Si no se adoptan medidas firmes, la situación empeorará mucho más. El envejecimiento demográfico, la debilidad fiscal y los recortes en el gasto público y el cambio climático amenazan no solo con agravar la desigualdad económica y de género, sino con acentuar la crisis que afecta al trabajo de cuidados y a las personas que los proveen. La élite rica y poderosa podrá utilizar su dinero para librarse de las consecuencias de esta crisis, pero las personas en situación de pobreza y privadas de poder no tendrán esa oportunidad”, advirtió Oxfam en un comunicado.

De ésta forma, México ha entrado en el 25 por ciento de países con más desigualdad del planeta, superando a países como Estados Unidos, Colombia y Chile