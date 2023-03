Los calores

marzo 3, 2023

¡No bueno lector lectora querida! Aún no llega ni la primavera y el calor ya se dejó sentir estos últimos días aquí en Pueblo Quieto, como si estuviéramos en pleno verano y es que al menos ayer rebasamos los 30 grados, aquel recuerdo del Xalapa romántico con la neblina y el chipi chipi, quedó en el olvido ¡Schade!.

Pero no solo las altas temperaturas son en el ambiente, también en la política se han dejado sentir las altas temperaturas, como el caso del encontronazo entre Edmundo Jacobo Molina, hasta ahora secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, cesado luego de la publicación en la gaceta oficial del llamado Plan B; y la presidencia de la república, las declaraciones se pusieron al rojo vivo ¡Ay nanita! Desde el presidente López Obrador acusándolo de cínico, hasta Jacobo Molina contestándole, lo peor es que esa lucha apenas comienza, no me quiero imaginar cuándo empiece el descabezadero en serio.

Ahora, que las terribles amenazas de las que ha sido objeto, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña en redes sociales, tampoco es que sean de tomar a la ligera, demasiados locos que amparados bajo el anonimato que les brindan las redes sociales, están sacando lo peor de ellos mismos ¡Lamentable!.

Aquí en Pueblo Quieto, tampoco es que estemos en Narnia, basta con sentir el ambiente enrarecido que provoca el silencio y sigilo, que estos últimos días han mostrado el titular de la Secretaría de Gobierno, don Eric Patrocinio Cisneros Burgos y su grey, para saber que se viene la grande, para nadie es un secreto que el cuenqueño más famoso de Otatitlan es rencoroso, vengativo y letal.

Ahora que el hecho de que el Organismo Público Local Electoral de doña Lizbeth, declarara improcedente dictar medidas cautelares, a favor de la diputada de Ruth Callejas, por aquel feo asunto de la comparecencia de don Patochi, despresuriza el bad mood de Cisneros Burgos y le da tiempo de enfilar su dedito flamígero hacia otros destinos.

Del asunto de la acusación a través de twitter en contra del ex secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado, ni verter tinta hasta que no exista una acusación formal, en la instancia correspondiente.

Cosas de la vida y menudencias

¡Ay con don Ricardo! Ayer llorando al entregar las llaves a las activistas del Memorial para Nuestras Personas Desaparecidas ¡Ni hablar!.

Muy de amiguis ayer en Coatzacoalcos Manuel Huerta, el delegado del Bienestar y el gobernador Cuitláhuac García en Coatzacoalcos, que se reunieron para el arranque de los operativos de pago de pensiones a los adultos mayores, que por cierto han ido aumentando.

Dice Manuel Huerta, que este año se paga a cada adulto mayor 4 mil 800 bimestrales y para el año 2024, este monto crecerá a los 6 mil pesos; el presupuesto asignado para los Programas Sociales, asciende a los 600 mil millones de pesos este año y para el próximo, será de cerca de 800 mil millones de pesos, pues ahí van.

Cuentan que los discursos tanto de Manuel Huerta, Cuitláhuac García e incluso de Amado Cruz Malpica, concisos y claros, en ellos se mostraron muy echados para adelante con su transformación, que por cierto aún no ha acabado y con la reunión con el pueblo mexicano, que organizan para el 18 de marzo en el zócalo de la Ciudad de México, para conmemorar la expropiación petrolera.

Pues bueno mis hermosos lectores, reposemos el fin de semana y recarguemos batería, nos leemos el lunes.