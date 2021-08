El mercado laboral en México -no hay duda- está fracturado

agosto 18, 2021

Las nuevas variables del Covid 19 están haciendo nuevos estragos en el sistema de salud mexicano, no obstante que el aumento de la actividad económica está generando muchos empleos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los puestos de trabajo perdidos por la pandemia se han recuperado en un 95%. Ciertamente, las personas ocupadas actualmente no piensan soltar sus empleos, pero las empresas también deberán poner atención a las necesidades demandadas por la fuerza laboral para que el mercado se fortalezca.

De acuerdo a una encuesta realizada por Indeed -el sitio de empleos número uno del mundo-, lo más importante para los profesionales a la hora de buscar trabajo es un mayor salario (69%), seguido de los beneficios como reparto de utilidades y bonificaciones por alcanzar metas (63%) y mayor flexibilidad con la posibilidad de mezclar trabajo presencial y remoto (47%). Los empleos aumentan, pero quién lo logra, no lo suelta. Y es que, de acuerdo a un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la cantidad de personas que no pueden adquirir la canasta básica alimentaria aumentó en 3.8 puntos a nivel nacional. Esto permea en todo el país, además de que la inflación no cede, con una tasa anual de 5.88 por ciento en julio, contra 5.89 por ciento en mayo de 2021.

El 69% de las personas con alguna ocupación no planean buscar empleo el próximo año. El 24% afirma que está feliz en su trabajo actual, el 36 por ciento indica que no está en sus planes buscar empleo, pero está abierto si surge una oportunidad, y el 9 por ciento restante no quiere arriesgarse a ingresar al mercado laboral en la crisis. Un 18 por ciento indica que quiere un trabajo diferente al que tiene ahora, por lo que buscará uno nuevo el próximo año.

Los datos de La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, señalan que la necesidad de empleo asciende a 17 millones 246 mil 975 vacantes si se suma la cantidad desempleados, los profesionales que buscan un trabajo diferente y los que no están buscando un empleo, pero están abiertos a nuevas oportunidades debido a la gran necesidad de acceder a los mejores beneficios que un empleo les pueda ofrecer tanto económicamente como de calidad de vida.

Banco Santander México, líder destacado en finanzas sostenibles.

La revista estadounidense Global Finance, reconoció al Banco Santander México como Líder Destacado en Finanzas Sostenibles en América Latina, en su primera edición de Premios de Finanzas Sostenibles 2021. Este nuevo programa de premios reconoce a los principales líderes globales y regionales en finanzas sustentables, cuyas iniciativas están diseñadas bajo el propósito de mitigar el impacto negativo del cambio climático y velar por la construcción de un futuro más sustentable para la humanidad.

Al respecto, Marcela Espinosa, Directora Ejecutiva de Banca Responsable en Santander México, nos dijo: “en Santander México tenemos claro que, los tiempos actuales, nos plantean el reto de cumplir con nuestra actividad económica, pero actuando con responsabilidad hacia el medio ambiente y la comunidad de la que somos parte. Tenemos indicadores ligados al negocio que nos confirman que estamos haciendo banca responsable en equilibrio con nuestra actividad como empresa, lo que nuestros clientes valoran hoy más que nunca, y por ello nos llena de orgullo este reconocimiento”.

Éste es el segundo reconocimiento que Santander México recibe de esta revista. Previamente en 2016, Global Finance lo calificó como ‘Mejor Banco en México’, gracias a sus estrategias y resultados que le permitieron lograr un crecimiento superior dentro del mercado mexicano.

Andela, red global de origen africano, quiere que México construya equipos de TI remotos.

Una red global de talentos de origen africano que ayuda a las empresas a construir equipos de ingeniería de TI remotos, quiere atraer a su base aún más profesionales de México y América Latina, tiene actualmente su red con ingenieros de +85 países, en seis continentes, ofreciendo a sus clientes acceso a una red de profesionales verdaderamente global. La apuesta por México -me dicen- se debe al gran interés de los ingenieros latinoamericanos. Desde abril de 2021, Andela ha experimentado un crecimiento significativo en América Latina, triplicando su alcance en México, duplicando su número de ingenieros en Brasil, y cuadruplicando en Argentina. Al tiempo que el mercado de América Latina continúa experimentando un crecimiento exponencial, el resto del mundo no ve signos de desaceleración. Las solicitudes de ingenieros calificados fuera de África han aumentado significativamente y hasta la fecha han recibido solicitudes de ingenieros en más de 170 países.

«La misión de Andela es conectar el talento con la oportunidad. Esta expansión siempre ha sido parte de nuestro plan de acción a largo plazo y estamos entusiasmados porque el mundo está listo para ello. Cuando comenzamos a invitar a desarrolladores de toda África a postularse el año pasado, duplicamos con creces el número de países representados. Ya estamos viendo el mismo efecto en nuevas regiones y estamos entusiasmados de recibir nuevos talentos en nuestra creciente comunidad. El futuro del trabajo es ahora, y esta expansión continúa”, dice JeremyJohnson, CEO de Andela.

loscapitales@yahoo.com.mx

www.agendadeinversiones.com.mx