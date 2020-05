Los Chanín, CROM y STSP pretextan COVID-19 para no dar utilidades

mayo 24, 2020

Redacción/Xalapa. Aproximadamente 2 mil 500 trabajadores de la empresa Tyasa propiedad de la familia Chahín son violentados en sus derechos laborales coludidos con la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM) y solapados por el Gobierno del Estado de Veracruz de Cuitláhuac García Jiménez por medio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Productividad (STPSyP), quienes usan de pretexto la pandemia del Covid – 19 para no distribuir utilidades.

«No habrá utilidades, fue un año difícil para todos, lo sabemos, estamos en números rojos, la situación es crítica, más por lo del Covid», argumentan los supervisores de las diversas áreas de esa empresa notificando a la clase trabajadora. Argumentan los coordinadores que son tiempos difíciles y que lo mejor que pueden tener es el empleo, no obstante también el anuncio sobre las reducciones de los salarios entre el 15 y el 50 por ciento.

Los amedrentan culpando de la situación al Gobierno Federal culpando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador «pendejos los que votaron por AMLO, la empresa usará el dinero para pagar los impuestos del año pasado».

Los trabajadores inconformes afirman que los empresarios les hablan de la mala situación por sus pérdidas derivado del Producto Interno Bruto (PIB), «ahora es del 9% el año pasado fue del 8%», argumento que ellos desconocen y no comprenden.

Por la pandemia no habrá bono y a quien se atreva a demandar lo van a despedir, lo que es solapado por el Sindicato de trabajadores al servicio de la empresa TA2000 S.A. de C.V. acusaron los obreros. Han informado que la Comisión Mixta Sindical 2019 no solicitará reunión con los dueños para los detalles del pago de utilidades, pues simplemente no hubo ganancias y automáticamente no se generaron utilidades.

Ese sindicato está afiliado a la CROM dirigido a nivel nacional por Rodolfo González Guzmán, uno de los últimos líderes charros del viejo sistema al servicio del PRI que corruptamente venide en el país a los trabajadores; situación que repican en Orizaba Enrique Hernández Olivares, quien ha logrado puestos en la administración pública y ahora continúa su perpetuidad imponiendo a su hijo Enrique Hernández Vásquez como Secretario General de la CROM en Orizaba, no obstante ser además el Secretario del Ayuntamiento de Igor Fidel Rojí López.

Los inconformes piden que el Gobierno del Estado intervenga y no solape las malas acciones de los Chahín, quienes son «candil de la calle y obscuridad de su casa» pues ante la sociedad y pandemia, regalan despensas y cubre bocas mientras a sus trabajadores les dan la espalda. Piden la presencia de la encargada de despacho de la STPSYP, Diana Arostegui Carballo para constatar la violanción de sus derechos laborales ante la inminente reducción de salarios y no entrega de utilidades, no obstante la producción en la empresa no ha disminuido y los riesgos de trabajo están a la orden del día, sin normas higiénicas por el Coronavirus.