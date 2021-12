Los conquistadores trajeron la corrupción a México: AMLO

diciembre 6, 2021

Redacción/Al MomentoMX. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay pruebas documentales de corrupción durante la época prehispánica, aunque sí las hay “desde que llegaron los conquistadores“, por lo que consideró que este problema se dio desde la colonización.

“Lo he dicho en otras ocasiones, no quiero que se vaya a a mal interpretar pero no hay noticias, evidencias, de la corrupción en época prehispánica pero sí hay pruebas documentales de corrupción desde que llegaron los españoles, los conquistadores“, afirmó el mandatario durante la Mañanera de este lunes.

De acuerdo con el mandatario, la corrupción es el principal problema histórico de México, pues existen pruebas documentales que confirman su presencia “cuando menos desde el inicio de la colonización y en la Colonia“, incluso, recordó, que en una ocasión, en el siglo XVII, quemaron el Palacio.

López Obrador dio ejemplos de corrupción en algunas de las etapas históricas del país como la Colonia, la Independencia y la Revolución Mexicana, hasta llegar al periodo de su mandato. Contó que, según Bernal Díaz del Castillo, el tesoro de Moctezuma cada vez se hacía menos, porque se lo robaban los jefes de los soldados españoles.

A decir del Presidente, si se acaba con la corrupción, “el país sale adelante“ y es que, dijo, “es mucho el dinero que se va a unas cuantas manos”. “Si eso se ahorra y se le entrega a la gente que no recibía nada, hay un efecto positivo. Primero porque se moraliza al país, se purifica la vida pública y para el gobernante es un respaldo“, expresó.