Los dos Foscari, el reto más difícil de María Katzarava

mayo 13, 2020

Después de participar en el Festival Verdi 2017, interpretando a «Lina» de la ópera Stiffelio, María Katzarava fue invitada de nueva cuenta en la edición 2019 para hacer el papel de «Lucrezia Contarini» en la ópera Los dos Foscari, una de las obras menos montadas de Giuseppe Verdi, pero también de las más exigentes que el compositor escribió para voz soprano.

En entrevista con Notimex, la cantante mexicana aseguró que aquella presentación de octubre de 2019 “ha sido uno de los roles que más he sufrido y más me han estresado; creo que no la pasé muy bien porque mi estrés era demasiado alto, por pensar que venía un DVD y por pensar que era la apertura de temporada”.

A pesar de la trayectoria y presencia internacional que ya tiene su voz, aseguró que es la primera vez que pasa por una experiencia tan complicada. “Es algo muy puntual, que yo jamás había vivido, porque era un Verdi nuevo para mí, eso conllevó que mi estrés se elevara sin control; pero aprendí”.

Reconoció que interpretar a «Lucrezia Contarini» fue uno de los retos más difíciles de su carrera. “Se requiere de una voz todo terreno, porque abarca prácticamente todas las dificultades que puedes encontrar en una partitura”, y un elemento clave para salir avante fue “la fortuna de contar con grandísimos coaches repasadores del Teatro Regio de Parma; con ellos terminé de perfeccionar el papel”.

La presentación de Los dos Foscari, dirigida por Leo Muscato en el Festival Verdi 2019, tendrá un lanzamiento físico en diferentes formatos, tanto en video como en audio. A pesar de la tormenta de fuego que significó a Katzarava esta participación, dijo que no se arrepiente del nivel de estrés que manejó; “me cuidé muchísimo para que todo saliera bien; sin embargo, en ese momento la sensación no fue positiva para mí”.

Consideró que esa interpretación ha aumentado su umbral de resistencia, al ser el primer papel que le abre los ojos. “Me doy cuenta que soy una de las cantantes más jóvenes que ha interpretado este tipo de repertorio; perfeccionarlo te puede llevar dos o tres años, pues requiere mucho trabajo vocal y emocional”.