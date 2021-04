“Los futuros legisladores deben defender la vida y la familia” CRIEV

abril 7, 2021

Daniela García Guerrero/Córdoba.- Integrantes del Consejo Inter religioso en el Estado de Veracruz en voz de su presidente Alfredo Luna Murillo se pronunciaron porque los candidatos a las diputaciones federales presentes propuestas serias, y que defiendan los valores como la vida y la familia.

«Los creyentes optan por la familia y la vida pero tampoco tenemos que hacer a un lado a los no creyentes, no queremos izquierda ni derecha queremos un equilibrio en el Congreso de la Unión que permita una fluidez de ideas y se respeten las opiniones de todos».

Alfredo Luna Murillo dijo que ahora que se van a renovar el congreso local y federal se requieren que ambas cámaras legislativas tengan un equilibrio en cuanto a las desiciones que tomen y un mejor rumbo.

“Todo desequilibrio no es bueno, por lo que no queremos como ciudadanos de fe y creyentes que la mayoría de aquellas personas que estan apostando a favor de la no vida nos representen, el equilibrio es la vida y eso es lo que vamos a apoyar.

En entrevista Luna Murilla expresó que este proceso electoral que apenas inicia será el que marque la historia de Veracruz y del país y por ello deben prevalecer campañas de respeto, de ideas, de propuestas serias y en las que haya ofrecimientos que realmente defiendan los valores como la vida y la familia.

“Nuestra comunidad debe saber, entender y conocer a cada uno de los candidatos en los municipios y en los distritos, son tiempos de cambio y es necesario no guiarnos por las marcas, es decir partidos políticos, es importante que la comunidad conozca a cada personaje y sus trayectorias, no se debe votar com los ojos cerrados porque del sufragio dependen el futuro del país y de los estados”.

El Presidente del Consejo manifestó su opinión en relación al entorno político que priva en la zona centro y en el Estado de Veracruz, el cual consideró que de ha visto empañado por aspectos de inseguridad y falta de valores sociales, toda vía en algunos casos no conocemos a los candidatos oficiales a las alcaldías y diputaciones locales, pero esperamos las propuestas y las campañas servirán precisamente para conocer y ubicar a los personajes así como sus ideas,

“Nuestra Fe tiene que ver con los hechos que se legislan en las cámaras, se deben respetar las ideas y por ello nosotros como ciudadanos de fe y com derecho al voto estaremos atentos a las campañas y los candidatos con sus propuestas, vamos a defender los valores que defiendan a la familia”.

Finalmente el representante religioso añadió que México requiere de futuros gobernantes comprometidos con la ciudadanía, que representen valores, que debatan y no solo levanten la mano y lleven al país a una injusta democracia.