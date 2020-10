octubre 23, 2020

Ya se habían tardado en sacar a la luz, aquel feo drenaje de aguas puercas, que fue la organización de la edición XXII de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz; en verdad que Javier Duarte de Ochoa, fue un torpedo para el pueblo veracruzano, no hizo más que hacer tierra en Veracruz y despedazar todo lo que pudo.



Ahora sí que ni para espantarse, todos los veracruzanos recordamos el descaro con que fue manejado, el presupuesto de los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe, las villas para que los deportistas pernoctaran, ni siquiera las terminaron, poco faltó para que los deportistas durmieran en los moteles de las zonas de tolerancia, de las sedes donde se llevaron a cabo las competiciones, además a los atletas los alimentaron con verdaderas lavazas, por lo cual no faltaron deportistas enfermos e intoxicados, todo aquello fue un verdadero mugrero.



Finalmente hace unos días y a posta de la extinción de los fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, puso el dedo sobre el Fideicomiso de los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe, el cual fue observado desde los años 2014 y 2015, por la Auditoría Superior de la Federación, para en 2016 solicitar la devolución de $721 millones de pesos, que se presume se gastaron en obras para las competencias y que nunca fueron justificados, por parte del gobierno del Mano Larguísima y su grey de hampones.



Hasta ahora la denuncia interpuesta por la Presidencia de la República, alcanza el mal manejo de 800 millones de pesos de recursos federales, que habrían sido destinados al Fideicomiso de los Juegos Centroamericanos, celebrados en nuestro reempobrecido estado.



La investigación de las denuncias, si es que se lleva a buen término, arrojará un catálogo completo de irregularidades y ladronerías, además salpicará hasta al más impoluto ex funcionario duartista, de entrada va Tarek Abdalá y seguramente un discreto número de ex funcionarios de la SEV, la SIOP y la SECTUR de la pasada administración duartista, ojalá y se investigue con estricto rigor y se sancione con todo el peso de la ley a los responsables de tan terrorífica fechoría.



Cosas de la vida y menudencias



A ver si la investigación del mega fraude del Fideicomiso de los Juegos Centroamericanos, no salpica al ex alcalde y nuevamente aspirante a la presidencia municipal de Xalapa, David Velasco Chedraui, quien recordarán estuvo al frente del comité organizador; el hombre muy activo y pese a la pandemia, diario se reúne con gente y se mantiene muy activo, en una especie de precampaña política, aún no se sabe a que partido representará.

De gira por la zona norte del Estado, el Subsecretario de Finanzas y Administración Eleazar Guerrero Pérez, ayer le tocó coordinarse con la Dirección General del Patrimonio del Estado, para otorgar certeza jurídica en sus bienes, a las familias veracruzanas, otorgando de manera simbólica escrituras en el municipio de Pánuco, a los beneficiarios de lotes de los municipios de El Higo, Pueblo Viejo y Tempoal.



Ayer rindió uno de sus informes, el aún alcalde Hipólito Rodríguez, tuvo que hacer acto de presencia la diputada Rosalinda Galindo, a riesgo de que la contagie, no de COVID 19, sino del absoluto rechazo con el que carga el señor alcalde; quien por cierto se ha encaprichado con la ciclovía esa en Ruíz Cortines, el hombre ha dicho que pese al rechazo de los vecinos, la obra se hará, yo me pregunto ¿Porqué tiene que obligar a las vecinos de Ruíz Cortines, a que vivan como el quiere?, a estas alturas, ya con la certeza de que el año que viene se va, deberíamos de darnos por bien servidos.

En fin que ya es viernes mis hermosos, disfruten su fin de semana, nos leemos el lunes.



Comenten [email protected]

infórmense www.lapoliticaenrosa.com síganme a través de mis redes sociales @Elsbeth_Lenz