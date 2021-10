Los mexicanos merecen saber por qué se destinaron más de 255 MDP al régimen cubano: Julen Rementería

octubre 19, 2021

Redacción/Veracruz.- A más de un mes que el Partido Acción Nacional (PAN), denunció la contratación que realizó el gobierno federal y de la Ciudad de México, de profesionales de la salud cubanos, donde se gastaron 255 millones 873,177 pesos para tal operación, a la fecha no han informado nada.

Expresó lo anterior el Coordinador de la bancada panista, Julen Rementería del Puerto, donde destacó que se ha solicitado transparentar toda la información de dicha operación como derecho de los mexicanos, de saber a dónde va destinado su dinero.

“No permite ni la ley, ni la Constitución que este tipo de información sea simplemente impedida para el conocimiento de cualquier ciudadano mexicano que lo quiera conocer, lo que estamos necesitando es la contestación con la verdad y podamos evitar que en este país se sigan dando actos de simulación”, refirió.

Rementería del Puerto, destacó que el dinero de los ciudadanos, no se puede ocupar para financiar a una dictadura como la de Cuba, y se dejen de lado las necesidades en materia de salud de los mexicanos, por ello requirió una vez más la información que solicitó posterior a la denuncia, el pasado 20 de septiembre, sobre la contratación del personal de salud de Cuba.

“Bajo el supuesto de atender a personas enfermas de Covid-19 en esta ciudad, solicitamos toda información a la jefa de Gobierno de la CDMX al respecto de la contratación de personal de salud cubanos, ellos tienen evidentemente la obligación constitucional y legal de entregar esa información, esperaremos pues la respuesta que se dé, pero no aceptamos nada menos que lo que la ley y la Constitución establecen”, exhortó.

Asimismo, remarcó que Morena prometió combatir la corrupción, sin embargo, ha sido al revés, la encubren cuando se trata de cercanos y por ello solicitó que se pruebe si efectivamente estas personas eran médicos, se a qué hospitales fueron asignados, qué cantidad se les pagó y a cuántas personas atendieron.

Rementería, flanqueado por el grupo de senadoras y senadores que integran la bancada de Acción Nacional, detalló que, su grupo parlamentario presentaron un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que se formara una comisión de senadores plural y se pudiera estar en la posibilidad de saber la verdad.

“Hasta este momento no se ha atendido, seguiremos insistiendo y puntualizando, no podemos permitir que 255 millones de pesos de los mexicanos, porque no es del gobierno, de los mexicanos, a través del Insabi, utilizando por supuesto al Instituto de Salud de la ciudad, pues simplemente se desvíen para otros fines distintos y que son solamente para apoyar a gobiernos extranjeros”, finalizó.