Los molinos de viento del Gober o gegen Windmühlen kämpfen

junio 22, 2020

En la mañanera que se llevó a cabo en Emiliano Zapata, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con mucho respeto rectificó al Primer Mandatario Estatal, en referencia al grupo ese de gobernadores que se han unido y que el gobernador veracruzano, Cuitláhuac Garcia Jiménez, habría calificado de separatistas y golpistas; el presidente López Obrador, con ese colmillo afilado que le han dado sus 50 años, dentro del la política mexicana, los puso en su justa dimensión y dijo que se trataba de cuestiones políticas, señaló incluso que ninguno de los gobernadores referenciados, habría mencionado el separarse del país y que en todo caso, en México se vive en una democracia.



Ciertamente el Presidente López Obrador, tuvo la boca llena de razón, la oposición mexicana, al menos por ahora, no está en ningún caso en el nivel en el que el Primer Mandatario veracruzano los habría colocado, los pobres no tienen ni la más remota idea, de lo que significa ser oposición, puesto que nunca lo han sido; no han sabido, ni saben hasta ahora para donde moverse, no traen ni el cuero curtido, ni los billetes en el bolsillo y sin dinero no saben ni para donde jalar, porque simple y llanamente siempre fueron los dueños del presupuesto, sin el no son nada.



Por otro lado en días pasados el community manager, de la fan page del Gobernador García Jiménez posteó lo siguiente:



En la página de Espacios Educativos hemos estado publicando las obras que se han realizado en las escuelas.Hay quien no las quiere ver, porque no se han molestado en entrar a esa página y cerciorarse del avance que llevamos.Entendemos que a la derecha conservadora le duela tanto que apoyemos las escuelas rurales, allá donde mintieron solo comprando votos con despensas y tanto programa falso que resultaron en más corrupción.Y en la transformación que ofrecemos les dejo aquí otra más…OBRA ENTREGADAConstrucción de dos aulas didácticas y obra exterior en la Escuela Primaria Leona Vicario, de la localidad La Caña, municipio Actopan, Ver.Seguiremos cambiando el rostro de las escuelas del Estado.



La ciudadanía no visita la página de Espacios Educativos, para informarse de los avances y las obras que ha realizado el gobierno, más que por la Derecha Conservadora, por la pandemia, la crisis económica y hasta porque no tienen acceso a internet; la ciudadanía anda más preocupada por la emergencia sanitaria y la economía, que por las acciones del gobierno estatal.



Sería muy simple, si el señor Gobernador quiere dar a conocer sus acciones de gobierno, pues que se acerque a la gente con estrategias de comunicación, tuvo mucho tiempo antes de la pandemia y lo tendrá una vez que esta pase; esa Derecha Conservadora de la que habla, solo existe en su discurso; todos sabemos que Manuel Gómez Morin no resucitará, para salir de la Rotonda de las Personas Ilustres y venir a Veracruz a taparnos los ojos, ni ayer, ni hoy, ni nunca.



El Gobernador García Jiménez tiene la sartén por el mango, es GOBERNADOR de todos los veracruzanos, no solo de los que votaron por él; Cuitláhuac García Jiménez ganó con 1 millón 667 mil 239 votos de veracruzanos, en el Estado de Veracruz somos 8 millones 113 mil veracruzanos, mucho le ayudaría al gobierno estatal, que dejara de pensar que 7 millones 946 mil 277 veracruzanos los odiamos, somos la Derecha Conservadora y somos sus enemigos, si eso fuera así, Movimiento Regeneración Nacional no hubiera ganado en Veracruz.



Porque no abrirse con el resto de la ciudadanía, informarle de las acciones de gobierno, de las obras, acercarse al pueblo, hablar con la gente, contarle lo que hacen; yo al gobernador García Jiménez en mi vida lo he visto una sola vez, en el cine cuando era candidato, le tomé una foto, la publiqué en mi Facebook y escribí, matándose los dos Yunes en campaña y este chavo en el cine les va a ganar y al tiempo les ganó, jamás lo he vuelto a ver; sé porque conozco a algunos miembros de su familia, que son gente de trabajo y bien intencionada, eso es lo que yo sé, pero ustedes lectores queridos ¿han visto de cerca a su Gobernador?, ¿Saben de las acciones de su gobierno?, ¿Son todos de la Derecha Conservadora?, me gustaría saber si son gigantes o son molinos de vientos.



Mire vuestra merced – respondió Sancho – que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino…



Cosas de la vida y menudencias



No bueno, si para vergüenzas no gana uno, que es eso de que tuvo que llegar la Guardia Nacional a Tlacotalpan y declarar toque de queda, porque el alcalde ese tal Christian Romero, nada más no compone ni donde se acuesta, cuentan que celebró su cumpleaños como si este año fuera el último, ¡Ah! creo que sí será el último.



Ayer transmitió en vivo el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, ponchadón todavía, pero con toda la actitud, ojalá que siga mejorando su estado de salud y regrese a poner orden que mucha falta hace su presencia en el congreso. Así las cosas queridos míos, arrancamos semana.