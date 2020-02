Los niños también aman…

febrero 14, 2020

Yhadira Paredes. Xalapa. El amor, de acuerdo con su definición, es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, animal o cosa, el amor, no también hace referencia a un sentimiento de atracción emocional y sexual que se tiene hacia una persona con la que se desea tener una relación o convivencia bajo el mismo techo.

Pero hay diferencia entre como se ve el amor cuando eres un niño y cuando eres adulto, en el caso del primero prevalece la inocencia, la naturalidad y por lo regular lo identifican con el sentimiento que se tiene por los padres, los tías, los primos y los amigos, y pues, sí, por los hermanos aunque sea poquito, dice Toto, de nueve años quien a su manera nos explica ¿qué es el amor?.

“Que amas a alguien, tus familiares, o algo, o cualquier persona lo amas con respeto y… con amor. Amo a mi mamá, a mis amigas y muy pocas veces a mi hermana”.

Pero, ¿se pueden enamorar los niños?, dicen que sí, el primer gran amor, de acuerdo a especialistas, son en el caso de los niños la mamá y en el de las niñas el papá, después sigue el típico enamoramiento por los maestros y maestras y ya casi en la adolescencia llega el primer amor.

Para Toto, este amor, enamoramiento llega a sus nueve años por Giorgio…, pero también su primera decepción, porque le rompió su vaso…

“No, todavía no, porque el niño que me gustaba me rompió mi vaso y después mi corazón”.

Finalmente, para ella el 14 de febrero “Día del Amor y la Amistad”, poco significa.

“Es igual que cualquier otro día”, aunque su mamá confesó que quería comprar cinco diademas para sus amigas y una caja de chocolates para su mejor amiga.