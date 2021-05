Los panistas vamos a votar por Morena en Tlalnelhuayocan: Samuel Lendechy

mayo 3, 2021

Redacción/Xalapa.- El panista Samuel Lendechy platicó para En Contacto sobre la designación del candidato por la alianza “México Va” en San Andrés Tlalnelhuayocan y por qué no lo apoyarán.

“Habló a nombre del panismo de Tlalnelhuayocan… para no apoyar la alianza, y no vamos a promover el voto para el PAN… vamos a apoyar el proyecto de la morenista Fanny Muñoz porque es un proyecto incluyente, donde nosotros podremos expresar nuestros proyectos, nuestras ideas y es algo que no encontramos en el PAN”, aseguró el panista de años.

Lendechy afirmó que no renunciará a su militancia blanquiazul, que solo será por esta ocasión su voto hacia Morena. “Por esta ocasión no apoyamos a Acción Nacional… aún hay esperanzas de que el partido busque esta estructura que se ha formado por muchos años; sin embargo podría decirte que una inmensa mayoría, también estamos muy decepcionados del trato que nos ha dado Acción Nacional… quizás para la cúpula no es importante, pero para nosotros sí lo es, tener proyectos viables“, lamentó.

“Alaín Aguirre es el candidato, ya es la tercera vez que un miembro de esa familia busca el poder y es válido pero también es válida la alternancia… por eso elegimos a Fanny, ella representa para muchos ciudadanos una opción de cambio, juventud y proyectos viables, además de la inclusión de diferentes grupos sociales y la oportunidad que nos da es muy valiosa”, finalizó.