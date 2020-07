Los pésimos gobiernos son culpa de nosotros los ciudadanos: Investigador UV

julio 30, 2020

Redacción/Xalapa.- El maestro e investigador de la Universidad Veracruzana, Rafael Arias platicó para En Contacto sobre la caída económica de México.

“Ese es el principio… el problema central es que hemos probado que no basta ser honesto porque en este país hasta el H se roban del honesto… Sino hay que ser capaz pero no con S, con Z, y no de aquéllos, sino de los eficientes, de resultados… tenemos que hacer un referente también nosotros a nuestra situación, a nuestra participación y al cambio de actitudes y conductas porque tenemos los gobiernos que nos merecemos… porque no participamos, no razonamos”, lamentó el investigador.

Arías invitó a los ciudadanos a mantener una participación permanente y no solo la emitamos en las elecciones; “Nosotros tenemos que asumir ya reactivamente, no de chisme, sino en los hechos… tan simple… sirves o no sirves porque tu cargo es de servidor público, no para que te sirvas”, dijo.

“Tenemos que reaccionar, no nos vamos a curar solos, ni con estampitas… para hacerlo debemos tener mayor medición y participación… y asumir la responsabilidad ciudadana que nos corresponde… la participación es permanente y se exigen resultados positivos, no cuentos”, espetó.

Finalmente reconoció la gestión de Morena en todos los niveles de gobierno pero también reprobó la mayor parte de sus acciones y aseguró que solo se cambia el color del partido en el curul pero los resultados de esté quien esté siempre son los mismos; “este desastre que es lamentable, lo único que nos pone enfrente es el desastre de gobiernos que hemos tenido y que padecemos”, finalizó.