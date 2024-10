Los Raiders superan a los Browns y ganan 20-16 gracias a su defensa y su nuevo juego terrestre

septiembre 30, 2024

Los Raiders llegaron a su enfrentamiento contra los Browns con el peor juego terrestre de la NFL y sin sus jugadores estrella Maxx Crosby y Davante Adams.

De acuerdo con la agencia AP, además, Las Vegas venía de una derrota ante los Panthers, que hasta entonces no habían ganado, lo que provocó la ira del entrenador Antonio Pierce.

Pero los Raiders encontraron un ataque terrestre equilibrado y superaron una remontada de Cleveland para ganar 20-16 el domingo.

“Sí, hubo mucha adversidad esta semana, no hay duda al respecto”, dijo el mariscal de campo de los Raiders, Gardner Minshew. “Me alegró ver cómo respondimos. En la práctica del viernes, en cierto modo cambiamos y el estado de ánimo general del equipo cambió y todos volvieron a sentirse así”.

Cleveland llegó hasta la yarda 9 de los Raiders con la oportunidad de salir con la victoria, pero Charles Snowden capturó a Deshaun Watson en cuarta oportunidad con 35 segundos restantes.

Los Raiders (2-2) encontraron suficiente ofensiva sin el receptor estrella Adams (tendón de la corva) y limitaron a los Browns a 241 yardas sin Crosby (tobillo).

“Todos tuvimos que dar un paso adelante”, dijo Snowden. “Tengo que agradecerle a Maxx. Estuvo comprometido toda la semana preparándonos, siendo una figura muy presente”.

Alexander Mattison corrió 60 yardas para los Raiders, quienes totalizaron 152 yardas terrestres y tuvieron cinco jugadores con carreras de al menos 10 yardas, su mayor cantidad desde 2010 contra los Seahawks. Los Raiders obtuvieron touchdowns terrestres de los receptores Tre Tucker y DJ Turner, convirtiéndose en el primer equipo desde los Jets en 2010 en obtener dos carreras de touchdown de los receptores abiertos.

Las Vegas no había corrido más de 55 yardas en un juego esta temporada.

“Fue muy agradable poder operar a toda máquina para que el juego terrestre funcionara”, dijo Mattison. “La línea ofensiva hizo un trabajo increíble. Tenemos que seguir así porque sabemos de lo que somos capaces”.

Minshew completó 14 de 24 pases para 130 yardas. Fue capturado dos veces por el actual Jugador Defensivo del Año de AP, Myles Garrett, quien está lidiando con una variedad de lesiones.

Watson completó los ocho pases para llevar a los Browns a un touchdown en una serie inicial que duró 9:22, pero terminó con 24 de 32 pases para 176 yardas.

Entró al partido con 16 capturas, la mayor cantidad de la liga, y los Raiders lo derribaron tres veces. La línea ofensiva de Cleveland perdió a cuatro titulares durante gran parte del partido.

Aunque todavía no es octubre, los Browns (1-3) sufrieron un duro golpe en sus posibilidades de llegar a los playoffs. Desde la fusión de 1970, solo 42 equipos han llegado a la postemporada tras iniciar la temporada con un récord de 1-3.

Una semana antes, Las Vegas perdió 36-22 ante los Panthers , lo que llevó a Pierce a cuestionar el esfuerzo de algunos jugadores. Luego, los Raiders se encontraron en una desventaja de 10-0 en el primer cuarto.

Las Vegas anotó los siguientes 20 puntos para aparentemente tomar el control.

“Sabía qué grupo tenía”, dijo Pierce. “Ese no era el equipo (la semana pasada) que estamos acostumbrados a ver. Fue una semana difícil. Probablemente comenzó conmigo y mis comentarios y me disculpé con (los jugadores) por eso. No quiero ser una distracción de esa manera”.

Zamir White perdió el balón en la primera jugada del cuarto cuarto y el safety de los Browns, Rodney McLeod, lo devolvió para un touchdown de 25 yardas que dio vida a Cleveland. Dustin Hopkins falló el punto extra, lo que dejó a los Browns abajo por 20-16.

“Ellos tenían el impulso en ese momento y realmente necesitábamos dar un paso adelante y conseguir una victoria”, dijo Garrett. “Eso era lo que estábamos pidiendo en la reunión previa al partido y respondimos. Fue una inyección de adrenalina”.

Cleveland pareció tomar la delantera con un pase de touchdown de 82 yardas a un Amari Cooper totalmente descubierto, pero el centro suplente Nick Harris fue sancionado por sujetar y los Browns finalmente despejaron.

En su último drive, cuando los Browns se vieron obligados a buscar el touchdown, Watson no pudo intentar un pase en la jugada decisiva.