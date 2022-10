Los Simpson parodian a ‘Death Note’ en su especial de Halloween

octubre 26, 2022

Los capítulos de Halloween de Los Simpson nos han dejado varios de los mejores momentos de la serie, y también varias de las parodias más divertidas. Para su próximo especial de La casita del terror, la famosa familia amarilla se convertirá en un anime con una parodia de Death Note.

Desde hace unas semanas se sabía que la Treehouse of Horror XXXIII presentará un segmento que parodiará a Death Note, el popular anime de Madhouse basado en la obra de Tsugumi Ōba y Takeshi Obata. Finalmente se han revelado las primeras imágenes de este capítulo especial.

Dentro del especial de Halloween de este año, Los Simpson van a cambiar de estilo para un fragmento en el que Lisa se convierte en la poseedora del Death Tome, una libreta capaz de matar personas al escribir su nombre en ella.

Death Note Simpson

Death Note Los Simpson

Para este episodio el productor ejecutivo Matt Selman puntuó el propósito de hacer un tributo a Death Note en Los Simpson y su naturaleza como parodia a este anime de culto.

“Un anime increíblemente auténtico de Los Simpson. Creo que la gente se va a emocionar con eso. No estamos tratando de cambiar y hacer animes, es un género increíblemente rico y diverso en sí mismo. No estamos tratando de hacer veinte programas y meterlos todos en seis minutos. Es sólo una cosa muy querida, esta serie Death Note.”

El episodio se emitirá el 30 de octubre y será el segundo de tres segmentos del especial de Halloween. Los otros dos serán un homenaje a Babadook protagonizado por Marge y una parodia de It.

Este especial colaborativo de Death Note y Los Simpson se emitirá en canales como Star y FOX en los Estados Unidos. No se sabe si se emitirá en Latinoamérica, pero es un hecho que al poco tiempo podría estar disponible en Star Plus o en DIsney Plus.