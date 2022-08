Los veracruzanos no tienen que soportar leyes hechizas por intereses partidistas: Rementería

agosto 4, 2022

Redacción/El Demócrata. Julen Rementería del Puerto, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), declaró en conferencia de prensa que la iniciativa aprobada recientemente ante el Congreso de Veracruz, para reconocer a las personas no nacidas en la entidad como veracruzanas esta hecha a modo para favorecer a la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

“Les diría a todos que no es lo mismo acabar con la corrupción que personificarla, no es lo mismo vivir en pie de lucha que luchar contra el ciudadano de a pie, no es lo mismo la honestidad valiente, que la deshonestidad cobarde, no se baila igual la marcha de zacatecas que el tilingo lingo, no es lo mismo comerse un asado de boda a tomarse un lechero en Veracruz”, comentó sobre la también llamada “Ley Nahle”.

Julen Rementería dijo que más que nunca hay que levantar la voz fuerte y clara, para que los veracruzanos no tengan que soportar la creación de leyes hechizas para beneficiar a personas en lo individual, por agendas personales o ambiciones de poder.

“Nunca se había visto en la historia de Veracruz y seguramente en ninguna parte de México, que la Constitución de un estado tuviera dedicatoria personal, todos los veracruzanos sabemos que podrán cambiarnos la ley, pero jamás podrán cambiarnos la identidad, Veracruz para los veracruzanos, y ni fingiéndose veracruzana, ni haciéndose la jarocha nos van a dar gato por liebre, no nos van a engañar, no se preocupen, Veracruz está en pie de lucha, es cuatro veces heroica, los veracruzanos merecemos respeto y tenemos que encontrar siempre la forma de defender a Veracruz”, concluyó.