Lozoya se queda en prisión preventiva por el Caso Odebrecht

enero 26, 2022

Redacción/El Demócrata. Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), continuará en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte por el caso Odebrecht, así lo determinó un juez federal este miércoles, luego de revisar la medida cautelar durante una audiencia.

“Toda vez que no han variado de manera objetiva las condiciones que sirvieron de base para fijar las medidas cautelares anteriormente impuestas, (el imputado) continúa en Prisión Preventiva Justificada”, sentenció el juez Artemio Zúñiga Mendoza, quien encabezó la audiencia que comenzó a las 14:30 horas de este 26 de enero.

Esto, luego de que un tribunal federal ordenara celebrar una nueva audiencia para determinar si el juez de control modificaba la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya; previamente, un Tribunal Unitario revocó la prisión provisional justificada impuesta en el caso AgroNitrogenados y ordenó la colocación de un brazalete electrónico.

⇒ En la audiencia —realizada desde el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte— solo estuvo presente Emilio Lozoya y uno de sus abogados, pues tanto el juez como los agentes del Ministerio Público, así como los representantes jurídicos de Pemex y la UIF, parte ofendida, comparecieron, a través de videoconferencia.

El juez Zúñiga Mendoza detalló los criterios para sustentar su decisión de dictar la prisión preventiva, entre los que se encuentra el elevado riesgo de que Emilio Lozoya se fugue, al considerar que cuenta con una red de ayuda que podría tener para huir del país, al hacer referencia a su esposa de nacionalidad alemana, además de que no tiene apego familiar en la Ciudad de México.

También argumentó que el exfuncionario cuenta con recursos económicos para sustraerse de la justicia y mantenerse oculto; en particular, dos millones de euros que le encontraron en un cuenta bancaria extranjera. Además, se basó en la elevada pena que alcanzarían los delitos imputados: asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho, que alcanzarían los 35 años de prisión en total.

El juez recordó que Emilio Lozoya no ha logrado obtener el criterio de oportunidad ni reparar el daño a más de año y medio de iniciado el proceso. “A la fecha, dicho criterio de oportunidad no se ha materializado“, apuntó. Además, resaltó que hay necesidad de cautela ya que para detener al ex funcionario se tuvieron que girar órdenes de aprehensión en su contra y emitir una ficha roja de Interpol.

“Por lo tanto la única medida cautelar que puede garantizar su presencia en el proceso es la prisión preventiva justificada, la cual prevalecerá durante el tiempo que dure el proceso y se ejecutará en el Reclusorios Norte“, destacó.