Luego de las fiestas, viene el abandono animal

enero 15, 2021

Regina Montes/Xalapa. El jefe de la Unidad de Salud Animal José Luis Ronzón dijo que el abandono animal sigue dándose en la ciudad pues hay quien acostumbra a regalarlos en Navidad, Día de Reyes o 14 de febrero, sin que exista un compromiso real con las mascotas.

“El abandono es por gente que no se compromete al bienestar animal, son personas que están poniendo de pretexto al Covid y que no tienen la cultura de que un animal no es un objeto o una cosa”, dijo.

Refirió que lo ideal es no regalar animales ni en cumpleaños, ni en Navidad, Día de Reyes e incluso el 14 de febrero dado que en muchas ocasiones terminan abandonados.

“Por lo tanto esto no es solo de estas fechas, sino que se da por el poco compromiso de los ciudadanos hacia los animales porque de pequeños son muy buenos, tienen características propias pero cuando ya van creciendo descubren que ese animal no es como tu querías porque creció de más, porque no tienes el espacio suficiente”, dijo.

El funcionario municipal refirió que, dado que esto se da por falta de cultura, sucede todo el tiempo y en este momento no han notado un incremento de mascotas en la vía pública.

“Esto viene pasando siempre, algunos son hasta intolerables a los animales, es decir no quieren ver los animales en la calle y hacen reportes, los corren, es un problema por el poco compromiso que se tiene hacia los animales”.